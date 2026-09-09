De la tarjeta física al QR: así cambió la forma de pagar en seis años en Paraguay

Paraguay viene acelerando su avance en el uso de medios de pago digitales, según un reciente informe de Bancard sobre las tendencias y la evolución de los pagos electrónicos en el país.

Para mostrar cómo el consumidor paraguayo fue adaptándose a las nuevas formas de pago, la procesadora se remontó a 2020, cuando la tarjeta física con banda magnética era el medio más utilizado para realizar pagos electrónicos, con una participación de 45,7%.

En ese entonces, según el reporte, el QR todavía no formaba parte del ecosistema de pagos, mientras que la tecnología contactless o NFC tenía una presencia de apenas 13,5% y el comercio electrónico representaba solo 3,5%.

Cambió la tendencia en seis años

Los datos muestran que en 2026 la tarjeta con banda magnética cayó al cuarto lugar, con apenas 3% de participación en los pagos digitales. En contrapartida, el QR se posicionó como el canal dominante en apenas seis años desde su aparición, mientras que el uso de la tecnología contactless continuó avanzando hasta alcanzar el 21,1%. (Gráfico)

“La evolución muestra un cambio profundo en las preferencias de los consumidores, en solo seis años, Paraguay pasó de un ecosistema dominado por la tarjeta física a uno protagonizado por el QR, el contactless y el comercio electrónico”, destacan desde la empresa.

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Nuevo récord en pagos con QR

En cuanto al uso del QR de la citada procesadora, se alcanzó un máximo de 25 millones de transacciones solo en agosto de este año, con un incremento de 53% respecto al mismo mes de 2025 y una participación del 71,2% de los pagos digitales en el país.

“Son más de 4 millones los usuarios que utilizan actualmente esta modalidad de pago y casi la totalidad de los comercios adheridos realizan cobros por esta vía. Ya llegan a 95 las entidades y apps conectadas, entre bancos, financieras y cooperativas”, indicaron los directivos.

El débito lidera las compras

A agosto de 2026, el volumen acumulado registra un incremento del 22%, consolidando la expansión observada en los últimos años. Este dinamismo también se refleja en la evolución interanual de las transacciones, que crecen 34% respecto de 2025.

Aníbal Corina, gerente general de Bancard, mencionó que la tarjeta de débito tuvo una incidencia importante en este crecimiento. Su uso aumentó 30% al octavo mes de 2026 frente al mismo período del año anterior, superando el crecimiento registrado por las tarjetas de crédito, que fue del 10%.

Como resultado, el débito continúa ganando participación dentro de las compras digitales y representa el 65% del volumen transaccionado en 2026, frente al 48% observado en 2020.

“Esta evolución evidencia una preferencia creciente por medios de pago más accesibles y de uso cotidiano, consolidando al débito como el principal impulsor de la digitalización de los pagos en el país”, indicó.

El consumo digital a agosto de 2026 está liderado por el sector de salud y afines, con una expansión de 26%. Le siguen las tiendas y boutiques, con una suba de 19%, y los restaurantes, las estaciones de servicio y el rubro automotor, todos con un incremento del 18%.

Impacto en comercios y mipymes

En cuanto al impacto que están teniendo los pagos electrónicos en la formalización de las mipymes, Corina manifestó a ABC que más del 80% de los comercios afiliados a Bancard son microempresas.

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“Creemos que ese sector es importante y viene creciendo de una manera acelerada en los últimos años. En 2020 teníamos alrededor de 30.000 comercios afiliados a Bancard y ahora estamos en 160.000. Ese crecimiento es muy bueno para la economía y para la formalización”, acotó.

Consultada sobre si se constata una mayor confianza por parte de los pequeños comercios para apostar por nuevos medios de pago, precisó que sí y señaló que también se observa un proceso de educación digital que permitió que las personas se familiaricen con estas herramientas.