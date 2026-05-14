Migración cada vez más marcada hacia los pagos digitales: Consumo creció 24% en el primer cuatrimestre

El consumo con los medios de pagos digitales en sus diversas forman ha aumentado 24% al cierre del primer cuatrimestre del 2026 y este impulso proviene de las compras locales, con liderazgo del débito donde se registró un aumento del 32% de uso, mientras que la tarjeta de crédito repuntó en 13%, de acuerdo con el reporte de Bancard que fue presentado por Aníbal Corina, gerente general y Caico Pérez, gerente de negocios.

Según el informe presentado por los ejecutivos de la procesadora, esta dinámica refleja el crecimiento del consumo con medios digitales que responde principalmente a un cambio en los hábitos de pago, más que a un mayor uso del crédito. En cuanto a la vía más utilizada para los pagos digitales es el teléfono móvil y principalmente por el QR. Entre los datos resaltados en la presentación es que 8 de cada 10 pagos digitales hoy ya se procesan mediante el QR.

Según explicaron, las transacciones siguen creciendo a un ritmo más acelerado que el volumen de compras, con una variación del 35% interanual y un ticket promedio de G. 117.000, monto 9% menor al registrado un año atrás.

Lea más: Pagos digitales superan al efectivo y consolidan al QR como medio dominante

“Esto refleja una utilización cada vez más cotidiana de los medios de pago digitales. En otras palabras, los medios de pago digitales están dejando de ser una herramienta ocasional vinculada a grandes transacciones, y pasan a integrarse en el día a día, incluso para gastos cotidianos como alimentos, transporte o compras de menor porte” detalló el gerente general de la procesadora

A su vez, Caico Pérez precisó que se puede notar así que los pagos digitales no solo reemplazan el efectivo, sino que cambian el comportamiento de consumo. “El hábito se vuelve más frecuente al haber mayores facilidades y se registran pagos más seguidos, en montos más pequeños y para rubros más cotidianos como un café, delivery o servicio de transporte en plataformas”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con los datos del reporte, todos los rubros incrementaron sus niveles de consumo, impulsados por el avance en la incorporación de innovaciones tales como el uso del QR, el desarrollo de las tarjetas digitales y la irrupción de las billeteras NFC.

Como resultado, el teléfono móvil ya está presente en más del 70 % de los pagos electrónicos a nivel país, mientras que el comercio online también continúa creciendo a pasos agigantados, con una presencia cada vez mayor de operaciones no solo en la ya habitual compra de productos por internet, sino también en el pago de servicios y actividades de entretenimiento.

Lea más: ¡Atención! Ya se puede realizar pago con QR en los comercios online

Desaceleración en compras de extranjeros

En lo que respecta a las compras de extranjeros crecieron por encima del 20 %, aunque a un ritmo inferior al 70 % observado a lo largo de 2025. Esta desaceleración, según detalló Corina responde principalmente a una reducción en el consumo de turistas argentinos, aunque se observan señales alentadoras derivadas del impacto económico generado por el turismo de eventos y las visitas a las atracciones turísticas del país.

El mercado paraguayo de pagos electrónicos y digitales se muestra así pujante, dinámico y alineado con las prácticas de innovación a nivel mundial, lo que configura un escenario propicio para que el entorno comercial continúe creciendo y evolucionando, al tiempo que los consumidores disfrutan de experiencias cada vez más satisfactorias en su día a día.

Lea más: Fuerte impulso del “tarjeteo”: en qué rubros se usa más la tarjeta para compras

Supermercados lideran volumen de pagos electrónicos

Durante el primer cuatrimestre del 2026, los supermercados lideraron el volumen de consumo con medios de pago electrónicos, concentrando el 28% de las transacciones registradas. Le siguen las estaciones de servicio con el 15%, tiendas y boutiques con el 12%, y restaurantes y afines junto con salud y afines, ambos con una participación del 10%.

Estos datos reflejan cómo los pagos electrónicos se consolidan en rubros cada vez más cotidianos y de alta frecuencia, acompañando nuevos hábitos de consumo donde la rapidez, la practicidad y el uso del celular ganan protagonismo. La fuerte presencia de supermercados, combustibles, gastronomía y salud evidencia además que la transformación digital ya no se concentra únicamente en grandes compras o comercio online, sino que forma parte de la rutina diaria de millones de paraguayos.

En este contexto, el crecimiento de las transacciones digitales continúa impulsando la innovación en medios de pago y acelerando la adopción de herramientas como QR, billeteras digitales y pagos sin contacto en distintos segmentos de la economía.