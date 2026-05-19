Revolución de los pagos digitales: 7 de cada 10 se procesan con QR

El uso del QR viene creciendo aceleradamente, sobre todo en el grupo de usuarios más jóvenes. Solo en el mes de abril del 2026 se realizaron 20,2 millones de transacciones con QR en la red de Bancard, lo que representa un crecimiento interanual del 61%, dato que confirma el avance sostenido de este medio de pago en la vida cotidiana de los consumidores.

Actualmente, más de 3,7 millones de usuarios ya utilizaron pagos con QR en los últimos tres meses y más de 181.000 comercios aceptan esta modalidad en el país.

El reporte de la procesadora de tarjetas, revela que las compras con QR continúan ganando protagonismo y ya alcanzan una penetración del 68,1% dentro del rubro de pagos electrónicos. Es decir, 7 de cada 10 pagos electrónicos, son con QR.

Lea más: Migración cada vez más marcada hacia los pagos digitales: Consumo creció 24% en el primer cuatrimestre

Este dato refleja un incremento de 10,1 puntos porcentuales frente a abril del 2025 y evidencia una expansión sostenida durante los últimos doce meses, acompañando el crecimiento de los pagos desde el celular, según los datos.

Además, con los datos recientes, se evidencian que la adopción es transversal a prácticamente todos los rubros. Según los registros, el QR presenta niveles de penetración de entre 62% y 71% en los distintos sectores de consumo, muy por encima de las tarjetas físicas, cuya participación oscila entre el 29% y el 38%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Billeteras digitales: las apps que hoy ofrecen más valor al usuario

Mayor uso en e-commerce y pagos en supermercados

Del total de transacciones realizadas con QR, el 35% se concentró en supermercados, el 17% en estaciones de servicio y el 13% en restaurantes.

El resto se distribuyó entre farmacias, tiendas, ventas de bebidas y confiterías, según el informe detallado por la procesadora reflejando cómo el pago digital ya forma parte de las compras más cotidianas y frecuentes de los paraguayos.

Igualmente, las compras on line o e-commerce mediante códigos QR continúan ganando terreno: 8 de cada 10 transacciones online ya se realizan a través de esta modalidad, que simplifica el proceso de pago al evitar la carga manual de datos de tarjetas

Lea más: Pagos digitales superan al efectivo y consolidan al QR como medio dominante

Inclusión financiera

Directivos de la procesadora Bancard destacaron que el crecimiento del QR también está transformando la inclusión financiera y comercial, especialmente de sectores mipymes que estaban más rezagados en el uso de servicio financiero formal.

Detallaron que esta tecnología permitió que miles de pequeños negocios comiencen a aceptar pagos digitales, generando impacto en sectores como ferias, taxis, aplicaciones, emprendedores y microcomercios. La tendencia acompaña lo que ocurre a nivel global, donde los pagos digitales están ampliando las oportunidades para pequeños negocios y facilitando su integración a la economía digital.

Actualmente, la solución ya se encuentra disponible en 18 bancos, 5 financieras, 42 cooperativas y otras 10 aplicaciones. En este contexto de expansión de estos medios, los datos de pagos se convierten cada vez más en un termómetro de la economía, en lo que respecta al consumo.

A nivel global, las grandes redes de pagos utilizan sus transacciones para analizar variables como consumo, turismo, inflación y comportamiento de los hogares. Hoy, los pagos digitales permiten anticipar tendencias económicas prácticamente en tiempo real.