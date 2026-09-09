Día de la Industria: impulsan un mapa para encontrar dónde puede crecer la manufactura paraguaya

La industria paraguaya atraviesa un momento de crecimiento, pero todavía tiene el desafío de avanzar hacia actividades más complejas y con mayor valor agregado, señaló el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, en coincidencia con la conmemoración del Día de la Industria, celebrado cada 8 de setiembre en Paraguay.

Según explicó a ABC, la industria representa actualmente alrededor del 19% del Producto Interno Bruto (PIB) y, al sumar la construcción, la participación asciende al 26%, lo que muestra su importante peso en la economía. El sector está compuesto por unas 37.000 industrias y genera alrededor de 300.000 empleos, de los cuales aproximadamente 40.000 corresponden al régimen de maquila.

Sin embargo, para Riquelme, todavía existe un amplio margen para crecer y el desafío es que la actividad industrial, junto con la construcción, llegue a representar cerca del 35% del PIB, avanzando hacia una economía con mayor peso de la producción y generación de empleo.

Avanzar hacia industrias complejas

Para Riquelme, Paraguay debe aprovechar sus ventajas para avanzar hacia industrias más complejas. “Tenemos energía, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos previsibilidad, tenemos un montón de cosas que muchos otros países no tienen”, sostuvo.

El ministro considera que ese salto requiere, entre otras cosas, mejorar la capacitación de los trabajadores. En ese sentido, mencionó el trabajo que realizan instituciones como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal para adecuar la formación a las necesidades del sector productivo.

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Industria paraguaya y la productividad

Otro de los desafíos señalados por Riquelme es aumentar la productividad de la industria nacional. Aseguró que actualmente existen instrumentos para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos y avanzar hacia una producción más eficiente.

Entre las herramientas disponibles citó al Centro de Desarrollo Empresarial, orientado a mipymes y emprendedores y desarrollado con apoyo de la cooperación de Estados Unidos y Taiwán, además de programas impulsados con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El objetivo, explicó, es que las industrias puedan mejorar sus procesos, certificarse y acceder a nuevos mercados. “Queremos llegar al mercado americano, al mercado europeo, a mercados asiáticos, necesitamos ser competitivos y necesitamos estar certificados”, expresó.

La necesidad de seguir desarrollando la industria también se refleja, según el ministro, en la balanza comercial. Paraguay mantiene un importante déficit en productos manufacturados, pese a registrar superávit en otros sectores.

Riquelme sostuvo que el país tiene una balanza comercial superavitaria de aproximadamente US$ 1.300 millones, pero al observar exclusivamente los productos manufacturados aparece un déficit cercano a US$ 3.000 millones. Para el ministro, ese escenario muestra el espacio que existe para sustituir determinadas importaciones mediante producción local.

Un mapa para mostrar dónde invertir

En este contexto, una de las herramientas que prepara el MIC es el denominado “Mapa de Inteligencia Competitiva” o “MAP-MIC”, una plataforma que buscará reunir en un solo sitio información relevante para las empresas que analizan instalarse en Paraguay.

Riquelme explicó que actualmente muchos de esos datos existen, pero se encuentran distribuidos entre diferentes organismos públicos. La intención es concentrarlos y presentarlos de manera que un potencial inversionista pueda conocer qué condiciones ofrece cada zona del país.

Una de las primeras variables será la disponibilidad de energía. La plataforma permitirá visualizar la potencia disponible en cada distrito a partir de información de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), un dato particularmente importante para proyectos industriales de gran consumo.

Energía, población trabajadora y desempleo

“Eso nos va a permitir ver, por ejemplo, qué municipio tiene mayor capacidad de energía, qué municipio tiene mayor población económicamente activa, cuál tiene mayor desempleo”, explicó.

El mapa incorporará además información sobre ordenamiento territorial, accesos y otras condiciones que pueden resultar determinantes al momento de elegir dónde instalar una fábrica.

Según señaló el ministro, existen municipios que ya avanzaron en la delimitación de zonas industriales, mientras otros todavía tienen pendiente ese trabajo. La disponibilidad de accesos adecuados también será relevante, considerando que determinadas industrias necesitan transportar cargas pesadas y no pueden instalarse en cualquier sitio.

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Información pública y gratuita

La plataforma será gratuita y de acceso público, según confirmó Riquelme. Además, estará diseñada para incorporar progresivamente nuevas capas de información.

Esto permitirá que los propios municipios aporten datos y que la herramienta pueda actualizarse y enriquecerse a medida que se identifiquen nuevas variables relevantes para los inversionistas.

El MIC espera que esa información también genere una mayor competencia entre los municipios para captar proyectos industriales. Si una localidad observa que otra ofrece mejores condiciones de energía, infraestructura, accesos o disponibilidad de trabajadores, podrá identificar cuáles son las áreas en las que necesita mejorar.

“Queremos que los municipios compitan entre ellos para atraer industrias”, resumió Riquelme.

La apuesta apunta así a que el país promocione sus ventajas generales ante los inversionistas y, al mismo tiempo, que pueda mostrar con mayor precisión dónde existen las mejores condiciones para que una determinada industria se instale y produzca.