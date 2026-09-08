Así es el mapa de la industria paraguaya que busca impulsar nuevas inversiones

¿Dónde están las industrias de Paraguay? ¿Qué municipios cuentan con energía, infraestructura, conectividad y mano de obra para recibir nuevas inversiones? Estas son algunas de las interrogantes que busca responder el Mapa de Inteligencia Competitiva (MIC MAP), presentado en el marco de las celebraciones por el Día de la Industria, que se recuerda cada 8 de septiembre en Paraguay.

Durante la socialización de la herramienta, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, explicó que se trata de un sistema estrategico para la planificación, el desarrollo territorial y la atracción de inversiones.

Añadió que es un mapa georreferenciado que integra en una sola plataforma información clave sobre infraestructura productiva, logística y servicios de todo el país.

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“La iniciativa parte de una premisa: el desarrollo productivo ocurre en lugares concretos y, por ello, no basta con conocer qué recursos, empresas o infraestructuras existen en el país, sino que también es necesario comprender dónde están, cómo se conectan y qué posibilidades de desarrollo ofrecen”, indicó.

¿Qué información se puede consultar?

El Mapa de Inteligencia Competitiva reúne en un mismo entorno información territorial sobre zonas y ciudades, rutas y fronteras, red eléctrica, red de combustibles, red de salud, industrias, polos productivos, aduanas y comercio internacional, entre otros datos.

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Un inversionista que quiera conocer más sobre los puntos mencionados arriba podrá seleccionar cualquiera de ellos. En el caso de las ciudades acceder a información detallada de los 263 municipios del país, como población, distancias a polos logísticos y otras características del territorio.

También incorpora datos sobre 9.107 kilómetros de rutas, pasos fronterizos y cursos de ríos, así como información de la red eléctrica, que contempla tres usinas, 104 subestaciones y 2.553 kilómetros de líneas de transmisión.

Además incorpora información sobre la red de combustibles, con 23 distribuidoras, 2.869 estaciones de servicio y 74 plantas de carga propia de gas natural, además de datos relacionados con la red de salud.

¿Dónde están las industrias?

En el ámbito productivo, el mapa contempla 20.797 industrias registradas en 16 rubros, lo que permite visualizar su distribución territorial y agruparlas en polos productivos por zona y subregión.

La plataforma integra también datos de formación profesional y desarrollo productivo, población en edad para trabajar y empleo, centros de formación y capacitación, infraestructura sanitaria y áreas protegidas, entre otros indicadores.

La integración de estas variables permite obtener una visión más amplia de las condiciones de cada territorio y puede servir como referencia para identificar capacidades productivas y oportunidades para nuevas inversiones.

“La integración de estos datos apunta a generar una visión más amplia del territorio nacional, facilitando la identificación de oportunidades, capacidades productivas y condiciones que pueden contribuir a la promoción de inversiones y al fortalecimiento de las actividades económicas en las diferentes regiones”, concluyó el ministro.

Versión a mejorar

Riquelme aclaró que el mapa se encuentra en una versión beta y que, con los comentarios de los gobernadores, inversionistas y otros interesados, se irán realizando las correcciones y actualizaciones necesarias, de manera a orientar las decisiones productivas y facilitar la llegada de nuevos capitales.