Digitalización tributaria: ¿Cuántos facturadores electrónicos registra la DNIT?

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que más de 50.000 contribuyentes ya están habilitados para emitir facturas electrónicas a través del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen). Los pequeños contribuyentes representan el 88,6% del total, mientras Asunción y Central concentran el 61,4%.

El sistema opera mediante las modalidades e-Kuatia y e-Kuatia’i y que las mismas permiten que contribuyentes de distintos tamaños emitan comprobantes de forma digital y sustituyan de manera progresiva el uso de documentos físicos, según datos divulgados este viernes por la DNIT.

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Pequeños contribuyentes representan el 88,6% del total

La DNIT también detalla que, la mayor parte de los usuarios corresponde al segmento de pequeños contribuyentes, que representa el 88,6% del total. Los medianos contribuyentes alcanzan una participación del 10,0%, mientras que los grandes representan el 1,4%.

El dato muestra que la expansión de la factura electrónica ya alcanza a una amplia base de contribuyentes y no queda limitada a las empresas de mayor tamaño.

En el desglose por actividad económica, la DNIT refiere que los servicios personales encabezan la adopción. Luego aparecen las actividades profesionales, científicas y técnicas. Las actividades de sociedades literarias, cívicas y sociales y otras organizaciones, en tanto, son menores.

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Asunción y Central concentran seis de cada diez usuarios

En cuanto a la distribución territorial, la institución recaudadora informó que se muestra una fuerte presencia de facturadores electrónicos en los principales centros económicos del país. Asunción concentra el 31,1% del total y el departamento Central llega al 30,3%. Alto Paraná ocupa el tercer lugar, con una participación del 14,1%. “En conjunto, estas tres zonas concentran el 75,5% del total”, refiere el comunicado.

DNIT prevé ampliar el uso del Sifen

La administración tributaria explicó que prevé mantener la incorporación progresiva de contribuyentes al Sifen y extender el uso de herramientas digitales. Afirma que el objetivo apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir costos asociados a los procesos tributarios.