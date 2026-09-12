Economía
12 de septiembre de 2026 a la - 13:34

Digitalización tributaria: ¿Cuántos facturadores electrónicos registra la DNIT?

La DNIT impulsa acompañamiento integral para consolidar la facturación electrónica en todos los sectores.
La DNIT impulsa acompañamiento integral para consolidar la facturación electrónica en todos los sectores.Gentilea

La facturación electrónica gana espacio dentro del sistema tributario de Paraguay. La DNIT dio a conocer la cantidad de contribuyentes habilitados para emitir documentos electrónicos. Sepa en esta nota los detalles.

Por Noelia Ferreira Fariña

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que más de 50.000 contribuyentes ya están habilitados para emitir facturas electrónicas a través del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen). Los pequeños contribuyentes representan el 88,6% del total, mientras Asunción y Central concentran el 61,4%.

El sistema opera mediante las modalidades e-Kuatia y e-Kuatia’i y que las mismas permiten que contribuyentes de distintos tamaños emitan comprobantes de forma digital y sustituyan de manera progresiva el uso de documentos físicos, según datos divulgados este viernes por la DNIT.

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Pequeños contribuyentes representan el 88,6% del total

La DNIT también detalla que, la mayor parte de los usuarios corresponde al segmento de pequeños contribuyentes, que representa el 88,6% del total. Los medianos contribuyentes alcanzan una participación del 10,0%, mientras que los grandes representan el 1,4%.

El dato muestra que la expansión de la factura electrónica ya alcanza a una amplia base de contribuyentes y no queda limitada a las empresas de mayor tamaño.

En el desglose por actividad económica, la DNIT refiere que los servicios personales encabezan la adopción. Luego aparecen las actividades profesionales, científicas y técnicas. Las actividades de sociedades literarias, cívicas y sociales y otras organizaciones, en tanto, son menores.

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Asunción y Central concentran seis de cada diez usuarios

En cuanto a la distribución territorial, la institución recaudadora informó que se muestra una fuerte presencia de facturadores electrónicos en los principales centros económicos del país. Asunción concentra el 31,1% del total y el departamento Central llega al 30,3%. Alto Paraná ocupa el tercer lugar, con una participación del 14,1%. “En conjunto, estas tres zonas concentran el 75,5% del total”, refiere el comunicado.

DNIT prevé ampliar el uso del Sifen

La administración tributaria explicó que prevé mantener la incorporación progresiva de contribuyentes al Sifen y extender el uso de herramientas digitales. Afirma que el objetivo apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir costos asociados a los procesos tributarios.