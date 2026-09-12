Portafolio del IPS alcanzó G. 21 billones y creció alrededor de 10,5% interanual

La evolución refleja un incremento nominal de alrededor de G. 2 billones en el portafolio durante los últimos doce meses. En julio de 2025, el IPS informaba una cartera global equivalente a US$ 2,5 billones, calculada con un tipo de cambio de G. 7.430,78 por dólar, correspondiente a la cotización del 31 de julio de ese año. Para julio de 2026, el equivalente informado aumentó a US$ 3,5 billones, con un tipo de cambio de G. 5.965,93, vigente al 31 de julio de 2026.

La diferencia entre ambos valores expresados en dólares no responde únicamente al crecimiento de la cartera en guaraníes. También tiene una incidencia importante la variación del tipo de cambio utilizada para convertir el patrimonio. Entre ambos periodos, la cotización de referencia cayó de G. 7.430,78 a G. 5.965,93 por dólar, una reducción cercana al 19,7%. Por tanto, la apreciación del guaraní eleva automáticamente el valor en dólares de aquellos activos originalmente expresados en moneda nacional.

La composición por moneda muestra, además, un mayor peso relativo del guaraní. En julio de 2025, 94% del portafolio estaba denominado en moneda nacional, por un valor aproximado de G. 18 billones, mientras que el 6% restante correspondía a dólares, con inversiones por US$ 144 millones.

Un año después, la participación de las inversiones en guaraníes aumentó hasta 96%, equivalente a cerca de G. 20 billones. En contrapartida, el peso relativo de las colocaciones en dólares descendió al 4%. La reducción porcentual no implicó una disminución del monto invertido en moneda estadounidense. Por el contrario, las inversiones en dólares pasaron de US$ 144 millones a US$ 153 millones, un aumento de US$ 9 millones, equivalente a aproximadamente 6,3%. Esto muestra que el descenso de la participación del dólar dentro del portafolio respondió, principalmente, a que las inversiones en guaraníes crecieron a un ritmo mayor. Las colocaciones en moneda nacional aumentaron alrededor de G. 2 billones, desde G. 18 billones hasta G. 20 billones, una expansión aproximada de 11,1%.

Otro cambio se observa en el rendimiento promedio ponderado. Para las inversiones en guaraníes, la tasa pasó de 7,93% en julio de 2025 a 8,11% en julio de 2026, una mejora de 0,18 puntos porcentuales, equivalente a 18 puntos básicos. El comportamiento indica que, además del crecimiento del volumen de activos en moneda nacional, el portafolio registró una rentabilidad promedio ligeramente superior frente al año anterior.

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En dólares ocurrió el movimiento contrario. El rendimiento promedio ponderado bajó de 5,82% a 5,74%, una diferencia de 0,08 puntos porcentuales o 8 puntos básicos. No obstante, la variación fue limitada y la tasa permaneció por encima del 5,7%.

Un elemento que se mantuvo sin cambios fue el horizonte de las inversiones. Tanto en julio de 2025 como en julio de 2026, el plazo promedio del portafolio fue de 5 años. La estabilidad de este indicador, combinada con el aumento del patrimonio invertido, muestra que la expansión de la cartera no estuvo acompañada por una modificación significativa de su duración promedio.

En términos generales, los datos de julio muestran un portafolio del IPS de mayor tamaño, con una creciente concentración en activos denominados en guaraníes y una mejora moderada en su rendimiento promedio en moneda nacional. Al mismo tiempo, aunque las inversiones en dólares aumentaron en términos absolutos, perdieron participación dentro de la cartera total, mientras su rentabilidad promedio presentó una ligera disminución.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones