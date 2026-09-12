Supermercados perciben menor consumo y cambios en el comportamiento del comprador

A inicios de este 2026, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) hablaban de estabilidad en el consumo y en los precios de los alimentos. Ahora, indican que existen algunos factores que están propiciando una disminución en la dinámica del sector.

En entrevista con ABC, el presidente de la Capasu, Gustavo Lezcano, señaló que hasta agosto los números del sector continúan siendo positivos, aunque perciben “un leve desaceleramiento”, debido a varios factores.

Manifestó que uno de ellos es la situación del dólar, cuya cotización viene desplomándose en el país desde el año pasado y llegó incluso a ubicarse por debajo de los G. 6.000 hasta días atrás.

En esa línea, sostuvo que quienes reciben remesas hoy tienen un 15% menos de poder de compra. A esto se suma el alto nivel de endeudamiento con tarjetas de crédito, cuyo uso para cubrir gastos cotidianos viene creciendo con fuerza en Paraguay, según datos del Banco Central.

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“Eso hace también que hoy tengamos un consumidor un poco más cauto, que está calculando más los números antes de realizar su compra”, indicó Lezcano.

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Presencia de productos nacionales en góndolas

En el marco de la Expo Capasu, llevado a cabo esta semana, desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resaltaron que cerca del 80% de los productos vendidos en los supermercados de Paraguay son de industria nacional. A su vez, señalaron que el sector supermercadista representa cerca del 30% del consumo masivo local.

En esa línea, el gremialista dijo que el sector siempre apoya a la industria nacional, dado que, según aseguró, ofrece productos de alta calidad que “no tienen nada que envidiar a ningún producto importado”, por lo que se van posicionando mejor frente a las mercaderías provenientes de otros países.

Desigualdad en la competencia

Por otro lado, el viernes concluyó la Expo Capasu, muestra que fue aprovechada por el gremio para exigir reglas claras y justas ante el impacto de la informalidad en el sector supermercadista. Al respecto, el empresario manifestó que el pedido no es exclusivo de los supermercados, sino que también es una preocupación de otros rubros que operan en la formalidad.

“Cualquier intervención, control o aumento de impuesto siempre cae sobre la gente que está en el sector formal. A los informales no les llegan esos controles o esas exigencias, por lo que genera una desigualdad en la competencia”, precisó, a la par de resaltar que “lo ideal” es tener una economía con reglas claras para todos.

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Expo Capasu

En cuanto a la expo, realizó un balance de la edición 26 de la actividad que cada año reune a los actores del retail paraguayo. Según dijo, el resultado fue positivo con más de 200 marcas, unos 5.000 visitantes y una agenda de 10 conferencias, charlas y capacitaciones marcaron la muestra del supermercadismo paraguayo.

Comentó que el encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la articulación entre supermercadistas, proveedores y los sectores público y privado.