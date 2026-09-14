Itaipú liberará agua durante 10 días: esto es lo que está pasando en la represa

La Central Hidroeléctrica Itaipú abrió este domingo 13 de septiembre a las 01:50 la canaleta izquierda de su vertedero para controlar el nivel del embalse. La medida responde a las lluvias registradas en la cuenca que desemboca directamente en la represa.

El caudal liberado es de 1.735 metros cúbicos por segundo y se mantendrá por unos 10 días, según explicó el superintendente de operaciones de la binacional, el ingeniero Silver Guerrero.

La apertura del vertedero se debió a un ingreso de agua fuera de lo habitual. “Estamos teniendo una afluencia bastante interesante en cantidad que ya sobrepasa nuestra capacidad de generación y de acumulación en nuestro embalse”, señaló el Ing. Guerrero en entrevista con Radio Nacional.

Según sus previsiones hidroclimáticas, la apertura se extenderá “probablemente por 10 días, a partir del domingo”, día en que fue habilitado el vertedero.

Solo una de las tres canaletas está abierta

Pese a la apertura del vertedero, Guerrero aclaró que el volumen de agua liberado hasta el momento es reducido en comparación con la capacidad total de la represa.

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“No sería mucha agua. Ayer tuvimos un caudal vertido de aproximadamente entre 1.700 y 1.800 metros cúbicos, que en líneas generales no significa mucho”, explicó refiriéndose al domingo.

Por esa razón, Itaipú solo habilitó la canaleta izquierda de las tres disponibles. “Tampoco hay previsión de abrir las otras aún”, indicó el superintendente, aunque aclaró que la decisión dependerá de la evolución de las lluvias en la cuenca.

El límite de seguridad de la represa

El funcionario explicó que la operación busca mantener el nivel del embalse por debajo de los 220,50 metros sobre el nivel del mar (msnm), límite máximo de seguridad de la presa.

“Por una seguridad de presa, por una cuestión energética, se vuelve un poco relativo. Pero sí tratamos de ubicar toda la energía que viene en los sistemas paraguayo y brasileño”, afirmó.

El vertedero de Itaipú tiene capacidad para verter hasta 75.000 metros cúbicos por segundo, muy por encima del caudal actual. La Binacional puede generar con 14.000 megavatios, con todas sus unidades, y verter una cantidad equivalente de agua, aunque esto depende de la necesidad de los sistemas eléctricos de ambos países, señaló.

Prevención de inundaciones en zonas ribereñas

Guerrero destacó que uno de los objetivos centrales de la regulación del caudal es evitar afectaciones a las poblaciones cercanas al Puente de la Amistad.

“Existiría una elevación del nivel aguas abajo de nuestra represa. Entonces, lo que tratamos de hacer es controlar, regular esa agua para evitar inundaciones en las poblaciones ribereñas”, explicó.

El agua liberada por Itaipú recorre el río Paraná y llega a la represa de Yacyretá, recordó el ingeniero.

Se anticipó el período de lluvias

Guerrero indicó que el período húmedo en la región suele iniciarse entre octubre y noviembre, pero este año el fenómeno se adelantó. “Desde fines de agosto e inicios de septiembre ya tuvimos una mayor cantidad de agua que lo normal”, informó.

El superintendente vinculó este comportamiento al fenómeno de El Niño, que ya estaría incidiendo en la cuenca del Paraná. “Entendemos que sí ya existe un porcentaje de interferencia del niño en el sistema”, afirmó.

La binacional realiza controles diarios de la afluencia de agua y evaluaciones periódicas con fuentes internacionales de hidrometeorología para anticipar los caudales.

Guerrero afirmó que Itaipú mantiene comunicación directa con el Gobierno central sobre la evolución de la situación. “Ya tuvimos hace un mes una reunión con la gente del Gobierno para informar los datos referentes a la cantidad de agua que va llegando y lo que vamos a liberar”, detalló.

Fenómeno regional, no exclusivo de Paraguay

El superintendente aclaró que el efecto de El Niño afecta a distintos países de la región con manifestaciones diferentes: sequías en algunas zonas y lluvias intensas en otras.

“A nosotros nos está afectando ahora mismo con agua, agua que está cayendo en la región de influencia de Itaipú”, indicó, y mencionó al río Yguazú como un afluente que la Binacional no controla pero que incide directamente en el nivel del río Paraná.

Consultado sobre el nivel de riesgo actual, Guerrero fue cauto pero no descartó cambios según la evolución hidrológica. “Por ahora sí, todavía” el impacto es mínimo, respondió, y remarcó que la binacional continúa en comunicación constante con las autoridades para actuar ante cualquier eventualidad.

Cabe recordar que la Central Hidroeléctrica Itaipú es del tipo “a filo de agua”, es decir, cuenta con un embalse de escasa capacidad de almacenamiento, lo que obliga a un manejo más frecuente del vertedero ante crecidas.

Las actualizaciones sobre los niveles del río Paraná aguas abajo de la represa pueden consultarse en el Boletín Hidrológico disponible en el sitio web oficial de la entidad, informaron.