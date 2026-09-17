Pobladores de Capiibary piden camino de todo tiempo y energía eléctrica

Según los lugareños, el asentamiento San Blas cuenta con una población aproximada de 250 habitantes, creado hace 8 años en un sector eminentemente agrícola, cuyos ocupantes no disponen de los servicios básicos, entre ellos, un camino en buenas condiciones, energía eléctrica, local escolar, puesto de salud ni agua potable.

Una de las prioridades de la gente es la construcción de un puente de hormigón o de metal, teniendo en cuenta que la antigua pasarela de madera con que disponen como única vía para llegar a la población, instalada sobre el arroyo Aña Retangue, no reúne las condiciones necesarias para el paso de cargas pesadas por el deterioro de los materiales, señalaron.

Al respecto, el presidente de la comisión de Fomento y Desarrollo, Herminio Estigarribia, comentó que el camino vecinal de la comunidad tiene una extensión de 1.800 metros, que actualmente utilizan para salir a la ciudad de Capiibary, aclarando que también hay posibilidad de habilitar otro acceso hacia la colonia San José Obrero, del municipio de San Estanislao y la compañía Aña Retangue, distrito de Santa Rosa del Mbutuy, departamento de Caaguazú.

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Línea de energía eléctrica

En lo que corresponde a la extensión del tendido eléctrico, el dirigente comentó que, según los estudios técnicos, actualmente se necesita aproximadamente 3.600 metros de extensión de línea de la ANDE para este proyecto que indudablemente va a generar un enorme beneficio a las familias del lugar.

Por otro lado, el representante de la comunidad insistió en que la gente de este asentamiento no va a poder progresar sin los servicios básicos, comenzando con el camino vecinal, energía eléctrica, agua potable y demás necesidades.

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Reunión con las autoridades

En otro momento, Estigarribia manifestó que hace algunos días mantuvieron una reunión con los representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde los enviados de ambas instituciones se comprometieron a llevar adelante las mejoras solicitadas por los colonos.

En ese contexto, el jefe regional de la ANDE, Ing. César Oviedo, comunicó que las obras de ampliación se estarán iniciando oportunamente en ese sector de la población.