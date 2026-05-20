Capiibary: crucifixión frente al hospital básico en reclamo de una mejor atención

Los organizadores de la protesta solicitan el cambio de categoría de la institución sanitaria, de hospital básico a hospital distrital. También, la habilitación de varias especialidades de las que actualmente no dispone la institución, entre ellas los servicios de urología, traumatología, mamografía, ginecología, neumología, oftalmología y estudios de radiografía las 24 horas, principalmente para los adultos mayores.

Señalaron que las personas de la tercera edad necesitan una atención digna y adecuada. En muchas ocasiones, no reciben el cuidado necesario por parte de los profesionales del hospital debido a la falta de equipamiento y especialistas, indicaron.

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También piden la apertura de una sección de geriatría en el nosocomio, considerando que dentro del municipio hay más de 2.000 adultos mayores que, en su mayoría, viven en extrema pobreza y con problemas de salud.

Asimismo, pidieron la habilitación inmediata de dos Unidades de Salud de la Familia (USF) en las comunidades de Potrerito y Yvy Marane’y, además de la ampliación del horario de atención en la Unidad de Salud de la Familia de la compañía 3 de Noviembre, incluyendo los servicios durante los fines de semana, debido a que muchos pobladores tienen dificultad para trasladarse a lugares alejados para su atención médica en caso de urgencia, explicaron.

Se quejó de la atención

Pedro Martínez, principal protagonista de la medida de protesta, se quejó de la atención que reciben. Es lamentable que las personas mayores no tengan un trato especial en los hospitales públicos por el desinterés de las autoridades nacionales, enfatizó.

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Criticó manejo de la pensión de la tercera edad

Martínez también hizo un fuerte cuestionamiento sobre el manejo de la pensión de los adultos mayores. Hasta el momento hay miles de personas que todavía no han cobrado nada, supuestamente porque no hay suficientes fondos, mientras que los parlamentarios y funcionarios de los entes binacionales están percibiendo millones de guaraníes mensualmente, pero para los adultos mayores no hay recursos para acceder al beneficio, subrayó.

Trabajando para mejorar la atención

El director del hospital, doctor Nery Cáceres, manifestó que desde que asumió el cargo hace aproximadamente un año se encuentra trabajando con la Dirección de la Segunda Región Sanitaria para poder mejorar la atención.