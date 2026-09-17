Yacyretá prevé lluvias y una cota de hasta 3,70 m en Ayolas

Los pronósticos contemplan acumulados de entre 60 y 90 milímetros, aunque en algunas zonas podrían alcanzar los 130 mm.

Según el análisis técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), el caudal afluente se encuentra actualmente cerca de los 18.800 m³/s y oscilaría entre 19.000 y 20.500 m³/s durante los próximos días, sujeto al comportamiento de las lluvias y a la operación de las centrales aguas arriba.

Para el puerto de Ayolas se estima que la cota del río Paraná se ubique entre 3,40 y 3,70 metros. El nivel de alerta se activa a los 4,20 metros, mientras que el nivel de inundabilidad está establecido en 4,50 metros. En la zona la cota normal es de 1,80 m.

En el puerto de Ituzaingó (Corrientes-Argentina), la lectura del hidrómetro marcaba 2,15 metros, mientras que el umbral de alerta se establece en 3,50 metros.

Contexto de El Niño y monitoreo permanente

El aviso señala que la situación se enmarca en un evento de El Niño de intensidad fuerte, que incrementa la probabilidad de lluvias y caudales superiores a lo habitual en la cuenca del Paraná durante los próximos meses.

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Asimismo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que mantiene un monitoreo continuo de las condiciones hidrometeorológicas y de operación, y se comprometió a comunicar de forma inmediata cualquier cambio relevante para la seguridad de la población ribereña.