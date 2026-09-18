Electricidad: Consumo superó a la biomasa por primera vez en la historia del Paraguay

Paraguay alcanzó un cambio en su matriz de consumo energético. Durante el año 2025, el uso de la energía eléctrica superó por primera vez al de los productos de la biomasa sólida, de acuerdo con los datos del Viceministerio de Minas y Energía (VMME).

Los datos fueron presentados en la sede de la dependencia perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por el equipo técnico del Departamento de Planificación y Estadística de la Dirección de Recursos Energéticos (DRE).

El reporte revela que el consumo de electricidad alcanzó los 22.509,5 GWh (1 GWh = 1000 MWh, lo que representa un crecimiento del 15,5% respecto al año anterior. En contrapartida, la biomasa sólida registró un incremento de apenas 0,6%, detalla el informe.

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Cambio en el consumo

Este comportamiento modificó la composición del consumo energético nacional. La electricidad pasó a representar el 27,6% del consumo final en el país.

Por su parte, la biomasa sólida —que comprende leña, bagazo de caña, carbón vegetal y otros residuos— quedó en el 25,3%.

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El Balance Energético Nacional constituye una herramienta para analizar el sector y proyectar escenarios en la transición energética.

Sobre la utilidad del documento, el viceministro de Minas y Energía, Abg. Mauricio Bejarano, resaltó su importancia para la gestión del sector. “Es una herramienta clave para los estudios de prospectiva, modelos de simulación y análisis que permiten identificar acciones necesarias para el desarrollo energético del país”, indicó.

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Comportamiento por sectores

En el sector residencial, la electricidad se consolidó como la principal fuente de energía con el 49,3% del consumo, por encima de la biomasa (40%) y de los derivados del petróleo, principalmente GLP (10,7%).

Además, la proporción de hogares que utiliza electricidad como principal fuente para la cocción de alimentos aumentó 3,6 puntos porcentuales respecto a 2024, alcanzando el 32,7%.

En cuanto al consumo eléctrico total por sectores, el residencial concentró el 33% de la demanda registrada en 2025.

Por otro lado, el consumo de biomasa líquida (etanol y biodiésel) creció un 15,2% respecto al año anterior y alcanzó una participación del 4,5% en la matriz nacional.

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Transporte e infraestructura digital

Por sectores, el transporte se mantuvo como el principal consumidor de energía del país, con el 37,9% de participación. El 88,1% de su consumo corresponde a combustibles fósiles, principalmente diésel, y el 11,9% restante a etanol y biodiésel. Le siguen los sectores industrial, residencial, otros sectores y comercial, servicios y público.

Asimismo, se destacó el crecimiento del apartado “otros sectores”, donde se incluyen actividades vinculadas a la Infraestructura Digital Avanzada (IDA).

En este grupo, el consumo de electricidad aumentó un 138,5% durante el año.

El cierre de la presentación estuvo a cargo del director de Recursos Energéticos, Ing. Fabio Lucantonio, quien agradeció al equipo técnico de la DRE y a las instituciones colaboradoras en la elaboración del Balance Energético Nacional 2025.