Productores piden garantizar el servicio de agua en Santa Rosa

La abogada Águeda Pereira explicó que la visita al cuerpo legislativo municipal tuvo como objetivo plantear algunos reclamos, entre ellos, el mejoramiento de la provisión de agua en la compañía Cerro Costa, donde se ejecuta el proyecto de empoderamiento económico y social de las mujeres rurales, impulsado por Alter Vida y la Municipalidad local, con el apoyo y la coordinación de Manos Unidas.

El proyecto contempla la instalación de huertas familiares y el mejoramiento del sistema de agua para un doble propósito: el riego de hortalizas y el consumo humano, de manera que no falte el líquido vital para las familias de la comunidad.

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La principal preocupación de los pobladores radica en que el uso de agua para el riego de hortalizas, como tomate, morrón y frutilla, podría poner en riesgo el suministro destinado al consumo humano con la llegada de las altas temperaturas del verano. El relieve de la zona, cercana a los cerros San Rafael e Itá Morotí, dificulta aún más el bombeo hacia las partes elevadas.

Ante esta situación, la comunidad coincidió en la necesidad de contar con una nueva instalación de pozo artesiano.

Pereira mencionó que se presentó una nota ante la Junta Municipal para solicitar las gestiones y el acompañamiento del cuerpo colegiado ante el intendente, Oreste Bower (ANR – HC), así como ante Senasa, Yacyretá e Itaipú, a fin de buscar la instalación de un nuevo pozo artesiano que permita dar continuidad al proyecto y evitar conflictos entre los usuarios, la comunidad y los productores.

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“Realmente fue muy interesante la audiencia. Los concejales se comprometieron a gestionar para que se pueda buscar también ayuda y apoyo de algunas autoridades políticas, ya sean nacionales, departamentales y, por supuesto, municipales”, finalizó.

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