ANDE proyecta nueva línea de 220 kV para reforzar a Ñeembucú

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez, visitó este viernes la ciudad de Pilar y recorrió instalaciones vinculadas al sistema eléctrico y a las estaciones de bombeo de la Defensa Costera.

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La visita se realizó en medio de la preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño y ante la necesidad de garantizar el suministro eléctrico durante el próximo verano.

Miguel Báez explicó que la presencia de la ANDE en Pilar es para verificar el estado de sus instalaciones y obras en ejecución. En el caso de Pilar, señaló que también existe preocupación por el funcionamiento de las estaciones de bombeo ante un eventual escenario de inundación.

El titular de la ANDE destacó que las estaciones cuentan con infraestructura de respaldo mediante grupos generadores, lo que permitiría mantener su funcionamiento ante eventuales inconvenientes en el suministro eléctrico.

“Estamos preocupados porque la ciudad de Pilar no puede quedar inundada”, manifestó Báez. Agregó que encontró una infraestructura preparada para responder ante una emergencia y consideró que el sistema de generación de respaldo constituye una garantía adicional para las estaciones de bombeo.

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Nueva línea de 220 kV

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el proyecto de ampliación de la capacidad de transmisión eléctrica hacia Ñeembucú.

Miguel Báez confirmó que la ANDE ya tiene licitada, bajo la modalidad de leasing operativo (arrendamiento financiero), la construcción de una línea de transmisión de 220 kV desde la subestación de Buey Rodeo (Villeta) hasta Villa Oliva, como primera etapa de un proyecto que posteriormente contempla la conexión de Villa Oliva con Pilar.

El proyecto busca aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico del departamento y responder al crecimiento de la demanda, particularmente ante el interés de nuevas industrias y emprendimientos de gran consumo energético en Pilar y otros puntos de Ñeembucú.

El presidente de la ANDE explicó que la obra será ejecutada por etapas y que, una vez concluida la primera conexión, se avanzará hacia el tramo Villa Oliva-Pilar.

Respecto al mecanismo de financiamiento, explicó que se trata de un leasing operativo mediante el cual una empresa construye la infraestructura y la ANDE realiza el pago en cuotas durante un periodo establecido, con un valor residual al término del contrato.

Cuatro años

Miguel Báez advirtió que el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para acompañar la instalación de grandes industrias requiere planificación y no puede concretarse de manera inmediata.

Explicó que, cuando una empresa de gran porte pretende instalarse en una determinada zona, debe consultar previamente a la ANDE sobre la disponibilidad energética existente. La ampliación de la capacidad puede requerir la fabricación de transformadores de potencia y la adquisición de conductores y otros componentes.

Según el titular de la ANDE, solamente la fabricación de un transformador de potencia puede demandar alrededor de 24 meses, mientras que un proyecto de infraestructura de mayor envergadura puede extenderse entre tres y cuatro años.

Obras para mejorar la red de Pilar

Durante la jornada también se mencionó un programa financiado con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que contempla obras para mejorar el sistema de distribución eléctrica de Pilar durante los próximos años.

El proyecto incluye el reemplazo de líneas convencionales por líneas protegidas y preensambladas, además de trabajos destinados a mejorar la infraestructura de distribución.

Dentro del contrato abierto también podrían incorporarse obras de iluminación pública, entre ellas el mejoramiento de la iluminación de la avenida principal y proyectos para la zona de la costanera, conforme a las necesidades que vayan surgiendo.

Báez sostuvo que la infraestructura de la subestación existente en Pilar tiene capacidad suficiente para afrontar la demanda del próximo verano y afirmó que las nuevas obras permitirán acompañar el crecimiento futuro de la ciudad.

ANDE se desmarca del conflicto con Atome

Consultado sobre la situación de la empresa Atome, que anunció su intención de recurrir a un arbitraje internacional en relación con diferencias con el Estado paraguayo, el presidente de la ANDE aseguró que no existe actualmente un conflicto contractual entre la empresa y la institución eléctrica.

“Atome no tiene ningún problema con ANDE”, afirmó Báez. Explicó que ambas partes mantienen un contrato vigente y que la administración eléctrica continúa actuando dentro de los términos establecidos en dicho acuerdo.

Ante la consulta sobre el eventual arbitraje internacional anunciado por la empresa, Báez señaló que se trata de una cuestión que, según la información que maneja, estaría relacionada con otro ámbito del Gobierno y que escapa a la competencia directa de la ANDE.

De esta manera, el titular del ente buscó diferenciar el contrato vigente entre Atome y la ANDE de las controversias que la empresa mantiene con otras instancias del Estado.