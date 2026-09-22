ANDE exigirá a Atome pagar garantía de US$ 40 millones si no cumple el plazo del 30 de septiembre

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez, respondió ayer a un pliego de preguntas de legisladores sobre el conflicto con Atome PLC, durante la presentación del presupuesto 2027 de la entidad ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). Báez sostuvo que la disputa “no es un problema legal, sino comercial” y que el vencimiento de un plazo clave se cumple el 30 de septiembre.

Báez explicó que la ANDE contrata anticipadamente la energía que Atome reserva en Itaipú, pero la empresa posterga año tras año su ingreso al sistema. Esa potencia comprometida y no utilizada genera un costo que la ANDE asume igual.

Por eso, si Atome no llega a un nuevo acuerdo antes del 30 de septiembre, deberá depositar una póliza bancaria equivalente al 2% del costo anual de la energía reservada, es decir unos 40 millones de dólares para doce meses de potencia. De no hacerlo, la ANDE podría anular el contrato.

“Si el 30 de septiembre no entra, ellos tienen que depositar una póliza de garantía en el banco”, precisó Báez, al aclarar que el monto exigido no es el total del contrato, sino el 2% de ese valor como respaldo.

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Las preguntas de los legisladores

El diputado Raúl Benítez fue el primero en pedir precisiones sobre el tema Atome. Quiso saber si existe algún documento firmado por la ANDE o el Ministerio de Minas y Energía que pueda “comprometer al Gobierno” con la empresa, o si el reclamo de Atome responde más bien a “una estrategia de apriete para lograr un negocio”.

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La senadora Esperanza Martínez apuntó directamente a la tarifa. Cuestionó que el acuerdo permita comprar energía “casi al precio de costo o por debajo del precio de costo” y preguntó qué inversiones concretas realizó la empresa en sus cuatro años de vigencia del contrato. También pidió explicaciones sobre los decretos presidenciales que otorgaron tarifas preferenciales y que luego fueron derogados.

Por su parte, la diputada Alexandra Zena remarcó la preocupación por la última adenda al contrato y el mantenimiento de un precio fijo. “El verdadero dueño de la ANDE es el paraguayo”, afirmó, y exigió que la entidad “tome el toro por las astas” en la negociación.

El senador Dionisio Amarilla planteó una mirada distinta, vinculada a la competitividad regional: sostuvo que Paraguay debe aprovechar la demanda de energía para atraer inversores de big data, en un contexto donde Argentina y Bolivia también ofrecen condiciones favorables.

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El origen del contrato, según Báez

El presidente de la empresa estatal detalló ante los legisladores el historial del vínculo contractual. Atome firmó con la ANDE en 2022 un contrato dentro del Pliego de Tarifas N° 21, con inicio de operaciones previsto para el 1 de enero de 2025 y una potencia reservada de 60 megavatios.

Desde entonces, la empresa presentó tres adendas sucesivas. En la primera, todavía en 2022, duplicó la potencia solicitada a 120 MW. En julio de 2023, la segunda adenda postergó el inicio a junio de 2025 y elevó la potencia a 145 MW. En 2024, la tercera adenda volvió a correr la fecha, esta vez a enero de 2027, manteniendo los 145 MW.

“Hasta hoy día en Villeta, Atome no tiene nada construido. Tiene un cartel que dice Atome Paraguay”, afirmó Báez. Según explicó, en la última adenda la ANDE advirtió a la empresa que no podría volver a modificar la fecha de puesta en servicio, aunque sí dejó abierta la posibilidad de ajustar la potencia contratada.

El titular de la ANDE reveló que en agosto de este año, ya con él en la presidencia de la institución, Atome presentó un nuevo expediente solicitando correr la fecha de inicio de operaciones al año 2029, pese a que el contrato original vence en 2032. “Es difícil creerle”, sostuvo Báez, al señalar que la empresa “cada año se presenta y dice: no voy a entrar, voy a entrar el año que viene”.

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El ultimátum del 30 de septiembre

Báez explicó que si Atome no negocia una nueva adenda antes del 30 de septiembre, deberá depositar una póliza de garantía bancaria equivalente al 2% del costo anual de la energía reservada, cifra que estimó en unos 40 millones de dólares para un año de potencia. De no cumplir, el contrato quedaría sujeto a anulación.

Según el presidente de la ANDE, el verdadero obstáculo es comercial: Atome busca salir del Pliego de Tarifas N° 21 —bajo el cual hoy la tarifa está alrededor de 36 dólares por la conversión cambiaria— para migrar a un contrato de compra de energía a largo plazo (PPA) por 15 años, con una tarifa de 30 dólares sin reajuste durante la primera década y un incremento del 2,5% recién en los últimos cinco años.

“Nosotros no podemos vender por debajo de nuestra tarifa. Eso es clarito”, afirmó Báez, quien identificó a James Spalding (exdirector general de Itaipú) como representante local de la firma. El titular de la estatal insistió en que “el problema de Atome no es con ANDE” y que, “si alguien tiene que reclamar algo es la ANDE”.

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“No cobramos la tarifa que corresponde”

Báez amplió el diagnóstico hacia la situación financiera general de la ANDE. Sostuvo que la entidad “nunca respetó la tarifa técnica” necesaria para cubrir sus costos y sostener un margen de inversión, lo que —dijo— explica el atraso en obras: mientras se ejecutan entre 300 y 400 millones de dólares anuales, la necesidad real rondaría los 1.000 millones.

El titular de la ANDE anticipó que el precio de la energía “va a ser muy diferente” en la próxima década y citó el modelo brasileño de tarifas horarias como ejemplo de gestión de demanda que Paraguay aún no aplica. “Vivimos en un país de abundancia, pero esa abundancia se va agotando”, advirtió, al proyectar tarifas más elevadas en el futuro.