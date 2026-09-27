Paraguay tiene US$ 5.625 millones en préstamos externos en ejecución

La composición de la cartera muestra una elevada participación de los organismos multilaterales, cuyo financiamiento alcanza US$ 5.022,5 millones, equivalente al 89,3% del total. En tanto que los préstamos bilaterales oficiales ascienden a US$ 602,4 millones y representan el 10,7% restante. La distribución refleja el predominio de las instituciones multilaterales como fuente de financiamiento externo para los proyectos públicos incluidos en la cartera.

En el caso de los multilaterales, los desembolsos acumulados ascienden a US$ 2.653,6 millones, equivalentes al 52,8% del financiamiento contratado. Por otra parte, permanece pendiente de desembolso un saldo de US$ 2.369 millones. Estos créditos se distribuyen, principalmente, entre infraestructura vial, transporte, energía eléctrica, agua potable y saneamiento. También contemplan inversiones en salud, educación, vivienda, desarrollo agropecuario, digitalización y fortalecimiento institucional.

En cuanto al financiamiento bilateral, los desembolsos acumulados alcanzan US$ 206,6 millones, equivalentes al 34,3% del monto contratado. Los recursos todavía disponibles ascienden a US$ 395,7 millones, que representan el 65,7% de esta cartera. Sus destinos comprenden, principalmente, proyectos de vivienda, infraestructura energética, agua y saneamiento y adquisición de equipamientos.

La diferencia en el grado de desembolso entre ambas fuentes alcanza 18,5 puntos porcentuales. Mientras los multilaterales ya desembolsaron más de la mitad de los recursos comprometidos, las operaciones bilaterales presentan una proporción considerablemente menor. No obstante, esta diferencia no implica necesariamente un retraso en la ejecución, debido a que cada operación cuenta con plazos, condiciones y cronogramas particulares.

En términos agregados, el 85,7% del saldo pendiente de desembolso corresponde a los organismos multilaterales y el 14,3% a los bilaterales. Esta composición indica que la mayor parte de los desembolsos futuros de la cartera vigente provendría del primer grupo, siempre que se cumplan los procedimientos y las condiciones establecidos en los respectivos contratos.

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Desde la perspectiva económica, los préstamos externos constituyen una fuente de recursos para financiar inversiones públicas y programas sectoriales. Sin embargo, el financiamiento contratado no equivale a recursos efectivamente recibidos ni a gastos ejecutados. Su incorporación a la economía depende del calendario de desembolsos y del avance de los proyectos. Por tanto, los US$ 2.764,7 millones todavía pendientes representan compromisos de financiamiento que podrían materializarse durante los próximos años. Su distribución temporal determinará la contribución de esta cartera a la inversión pública y a los flujos de financiamiento externo del país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.