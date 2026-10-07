ANDE se prepara para nuevas tormentas con hasta 40 cuadrillas extras

Ante el anuncio de posibles tormentas y condiciones climáticas adversas para los próximos días, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó esta tarde que activará, según corresponda, el protocolo que le permite reforzar su capacidad operativa y acelerar la reposición del servicio.

Según explicó la institución, el presidente de la ANDE, Miguel Báez, dispone los distintos niveles de contingencia de acuerdo con la severidad del pronóstico de la Dirección de Meteorología o con la magnitud de los daños registrados.

Con el Código Amarillo se movilizan 20 cuadrillas adicionales y con el Código Naranja, 30. El Código Rojo se activa ante cortes masivos y daños severos, con 40 cuadrillas o más, destinadas sobre todo a zonas críticas como Asunción y el departamento Central. Las cuadrillas reciben la logística necesaria para operar de manera autónoma y apoyar a los equipos que ya están prevenidos.

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Cómo repone la ANDE el servicio

Ante una afectación del sistema, la institución asegura que trabaja con un orden de prioridades. Primero intervienen las líneas de transmisión y los alimentadores principales de Media Tensión, para restablecer el servicio al mayor número posible de usuarios. Luego se atiende a hospitales y otros servicios esenciales.

Recién al final se abordan los reclamos domiciliarios y las fallas en líneas de Baja Tensión, como transformadores locales averiados o ramas caídas sobre las redes. Es decir, quienes dependen de una avería puntual son los últimos de la fila.

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La ANDE también pidió desenchufar electrodomésticos y equipos delicados durante un evento severo para evitar daños por picos de tensión asociados a descargas atmosféricas. Recordó además que nunca se toquen cables sueltos o caídos en la vía pública, porque deben considerarse energizados y representan un grave peligro.

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El temporal del sábado

El protocolo ya se puso a prueba. Tras el temporal con lluvias intensas, ráfagas y granizada del sábado 3 de octubre, la ANDE declaró el Código Rojo y sumó 40 cuadrillas adicionales. Según su reporte oficial, entre las 18:38 y las 23:19 de ese día, 61 alimentadores de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio en el área metropolitana.

La reposición avanzó durante la noche. En un primer reporte, la ANDE informó 48 alimentadores normalizados y 13 pendientes. En la mañana del domingo 4 elevó la cifra a 57 de 61 (93%), con cuatro alimentadores aún sin servicio en barrios de Asunción, Capiatá, Luque y Limpio.

El daño también llegó al Este el día de las elecciones municipales. En Alto Paraná, varios locales de votación amanecieron sin energía, entre ellos el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este. Denis Fernández, representante de la ANDE, indicó que se había restituido cerca del 92% del servicio en Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú. En Ñacunday, un alimentador tenía 25 postes de media tensión caídos y otro, 6.

Sin embargo, pese al despliegue, al menos nueve viviendas del barrio Villa del Maestro, en San Lorenzo, seguían sin energía eléctrica desde el sábado hasta ayer, martes, según reportó ABC.

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Falla en la Subestación Luque

En paralelo, la ANDE informó el restablecimiento total de la Subestación Luque, tras un evento ocurrido a las 21:58 del martes 6 de octubre. El origen sería un cortocircuito, probablemente en un alimentador externo a la estación, que dejó fuera de servicio los circuitos de 23.000 voltios y afectó gran parte de Luque y una zona de Areguá.

Durante las verificaciones se detectaron conductores sueltos, y las causas del suceso están bajo investigación. La reposición gradual comenzó a las 23:42 y a las 03:15 quedó restablecido el servicio en todos los alimentadores, unas cinco horas después de la falla.

La ANDE aclaró que los reclamos puntuales pendientes no guardan relación con este evento. Los usuarios pueden reclamar por la App Mi ANDE, en www.ande.gov.py, por WhatsApp al 0962 160 160 o al Contact Center 021 160, opción 1.