Familias de San Lorenzo siguen sin luz desde la tormenta del sábado

Al menos nueve viviendas del barrio Villa del Maestro, en San Lorenzo, permanecen sin energía eléctrica desde la intensa tormenta del sábado. Los vecinos aseguran que reclamaron por varias vías a la ANDE, pero que hasta ahora no recibieron una solución.

“Es toda esta cuadra”, relató Victoria Jiménez, una de las afectadas. Según explicó, la calle paralela sí tiene servicio.

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Sin heladera y con los hijos en otra casa

Jiménez tiene conexión monofásica y está sin luz desde el sábado. La falta de energía la obligó a mandar a sus tres hijos menores a la casa de una tía, porque en la suya no hay condiciones para que permanezcan.

También perdió mercaderías. “No aguantó nada la heladera. Hoy tuve que tirar pollo, carne, y se desperdició”, contó.

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Monofásicos, los más perjudicados

Según la vecina, la mayoría de las casas afectadas tiene conexión trifásica y mantiene al menos una fase con energía. Los usuarios con conexión monofásica, como ella, quedaron sin nada de electricidad.

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La ANDE deberá explicar por qué el servicio no se restableció en esa cuadra y cuál es la causa de la falla.

“Tengo todos los reclamos a mano”

Jiménez afirmó que los reclamos se hicieron por todos los canales. Ella llamó al 160, escribió por WhatsApp y usó la aplicación de la ANDE. Lo mismo hicieron sus hijos, su cuñada y otros vecinos.

“Tengo todos a mano y hasta el momento no nos dicen nada”, sostuvo.

Contó que una vecina se comunicó con la empresa estatal y que le dijeron que en la zona no se habían hecho reclamos. “Eso es mentira. Pero siempre nomás dice la gente de la ANDE que no se hacen los reclamos”, cuestionó.

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Los afectados piden que la ANDE atienda los reclamos ya registrados y restablezca el servicio. Mientras tanto, siguen sin energía en sus casas.