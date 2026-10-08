Obras de alcantarillado dejan calles destruidas y filtraciones en Carapeguá

Pobladores de los barrios San Blas y San José de la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí, denuncian que las obras de alcantarillado sanitario afectan la transitabilidad y el acceso a sus viviendas por el deterioro de las calles tras las excavaciones.

La obra fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chávez Hausman SA, representado por el ingeniero Helard Tejada. El proyecto contempla una inversión de G. 80.000 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Varios tramos que quedaron destruidos fueron rellenados con arena roja y ahora ya presentan baches. Además, algunas cámaras registran filtraciones pese a no estar conectadas aún a la red cloacal, explicaron los lugareños.

Los afectados anunciaron que remitirán una nota al Consorcio Sanitario Carapeguá para exigir aviso previo antes de intervenir las calles, además de la correcta compactación y reposición del empedrado o asfaltado.

Lea más: Carapeguá: cambiarán diseño de la planta de tratamiento del alcantarillado sanitario

También reclaman a la Municipalidad mayor fiscalización de los trabajos y profesionales que verifiquen las condiciones de las obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Norma Rivaldi, una de las afectadas, señaló que en la calle Concejal Vera Da Silva, del barrio San José, observaron agua que sale por la tapa de una cámara. Los vecinos expresaron preocupación por la situación y cuestionaron que, pese al anuncio municipal de suspensión de los trabajos, las obras continuaron.

Lea más: Carapeguá: denuncian filtración de agua servida y obras inconclusas de alcantarillado

Para conocer la versión de la constructora, se intentó contactar con el ingeniero Juan Ignacio Galeano, uno de los responsables de la obra, pero pese a reiterados llamados y mensajes no se obtuvo respuesta.