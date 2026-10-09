Gasto de política monetaria: ¿Cuánto costó mantener niveles bajos de inflación en nueve meses?

Contener la inflación dentro del rango meta del 3,5% +-2% tiene su precio y al Banco Central del Paraguay (BCP) le costó G. 753.631 millones (US$ 125,6 millones al cambio actual) al noveno mes del año. Este gasto corresponde a la política monetaria de la banca matriz y se basó principalmente en los intereses que paga por la colocación de sus Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM)en los bancos, aunque ha desacelerado su ritmo en el último año con respecto a periodos anteriores, según se desprende del reporte oficial del anexo estadístico.

Según se observa en el informe del BCP, el gasto de política monetaria presentó un leve aumento del 1,1% respecto a setiembre del 2025, pero una caída del 30% al comparar con el mismo periodo del 2024, esto debido a que las tasas de interés de la política monetaria se ha reducido y actualmente está en 5,50%, lo que redujo la tasa de rendimiento de los instrumentos o bonos del BCP, y por ende, también bajó el incentivo para los bancos.

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¿Cuánto interés se pago a los bancos?

Los gastos de la política monetaria en el periodo señalado (de enero a setiembre) estaban conformados en una mayor parte, casi el 57%, por los intereses que pagó el BCP en concepto de colocación de los IRM en el sistema financiero, unos G. 429.765 millones (US$ 71,6 millones).

La colocación de IRM en el sistema bancario se redujo y con ello, los intereses que pagaban por estos instrumentos también cayeron en el último año, esto debido a la política de manejo de liquidez que pueda presionar a la inflación. El restante se encuentra conformado por encaje legal (garantía sobre depósitos) y producción de instrumentos de política, como impresión de billetes y acuñación de monedas

¿Cómo afecta a la inflación?

Este costo que debe asumir la banca central en el marco de su política monetaria, según explican los técnicos, es para mantener una inflación baja y estable en nuestro sistema.

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Cabe mencionar que con la deflación de setiembre último, la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9% y mientras que la variación interanual fue del 1,7%, muy por debajo del objetivo del 3,5% propuesto por el BCP para el presente año. Aunque la inflación general se encuentra muy por debajo de la meta, y los precios en el grupo de alimentos se han desacelerado, estos siguen elevados, de acuerdo con los datos recientes del Banco Central.

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¿Porqué BCP paga intereses a los bancos?

El BCP paga estos intereses por la colocación de sus bonos o Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), con lo cual el ente monetario controla la circulación de dinero y capta de los bancos recursos ociosos que pueden presionar en una mayor inflación y pérdida de poder adquisitivo

Así, cuando la inflación se encuentra elevada por un exceso de dinero o circulante, el BCP eleva la tasa de interés para captar esos recursos de los bancos y mantener la estabilidad de la moneda.