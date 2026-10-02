Inflación en setiembre fue de 0,1% pese a subas de combustibles y carnes, según BCP

El reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual del Banco Central del Paraguay (BCP) correspondiente a setiembre superó el -0,1% que se había observado en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, la inflación acumulada resultó menor al 3,3% registrado en igual periodo del año pasado. La tasa interanual, por su parte, aumentó frente al 1,5% de agosto, aunque quedó muy por debajo del 4,3% de septiembre de 2025.

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Subieron precios de combustibles, carne y hortalizas

El informe detalla que los alimentos explicaron una parte central del movimiento de precios durante septiembre. El BCP identificó aumentos principalmente en carne vacuna y hortalizas. También hubo subas en combustibles y en algunos servicios incluidos en la canasta del IPC.

Entre los alimentos con incrementos aparecen las hortalizas y tubérculos frescos, la carne vacuna, los productos panificados y los huevos.

Reducciones fueron de harinas, lácteos y otros

En sentido contrario, se observaron reducciones en harinas, pastas alimenticias y arroz, carne de cerdo y aves, leche líquida, quesos, aceites y frutas frescas.

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En el caso de la carne vacuna, el reporte relaciona las subas con una oferta menor frente a la demanda del mercado interno o doméstico.

Los aumentos alcanzaron a la mayoría de los productos del rubro, con destaque para cortes tradicionales de asado, como la costilla de primera y el vacío.

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Gasoil y servicios también tuvieron aumentos

En cuanto a los combustibles que poseen una ponderación significativa debido a su uso masivo en el transporte y la logística diaria, los mismos registraron incrementos, principalmente el gasoil. El reporte atribuye este comportamiento a los elevados precios internacionales del producto terminado, según agentes del sector.

Dentro de los servicios hubo subas en comidas, bebidas y postres consumidos fuera del hogar, comidas preparadas para llevar, telefonía móvil, atención médica y odontológica, además de servicios veterinarios.

La inflación mensual de Servicios y Renta (alquileres de vivienda y los servicios básicos o profesionales) fue de 0,1%. La variación acumulada llegó a 2,7% y la interanual a 3,8%, por encima del 3,5% de agosto y del 3,2% observado en septiembre de 2025.

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Apreciación del guaraní abarató bienes importados

El movimiento del tipo de cambio tuvo efecto sobre los bienes durables importados (productos fabricados en el extranjero que su vida útil mayormente es más de 3 años). El BCP señala que la apreciación del guaraní frente al dólar contribuyó a bajas de precios en autovehículos y algunos electrodomésticos.

El reporte detalla que los bienes de consumo importados, sin frutas y verduras, presentaron una variación mensual de 0,1%. La inflación acumulada de este grupo llegó a 3,4% y la interanual fue de 1,3%.

En esa línea, se resalta que el dólar cerró esta semana con una cotización de G. 5.780 a la compra y G. 5.860 a la venta en las casas de cambio, según los valores registrados este viernes 2 de octubre. En el mercado interbancario, la divisa estadounidense terminó la jornada en G. 5.873.

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Bienes no transables muestran mayor presión de precios

Los bienes transables (productos que se pueden exportar o importar), sin frutas y verduras, registraron una variación mensual de -0,1%, una inflación acumulada de 1,2% y una tasa interanual de 0,6%.

Los bienes no transables (productos que solo se pueden consumir dentro de la economía que la que se producen) mostraron un comportamiento distinto: la variación mensual fue de 0,1%, la acumulada llegó a 2,9% y la interanual alcanzó 3,9%.

La diferencia entre ambos grupos muestra que, en septiembre, las mayores tasas interanuales se concentraron en componentes vinculados al mercado interno y los servicios, mientras la inflación general permaneció en 1,7%.

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