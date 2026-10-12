Petropar subiría precio del diésel, no así de las naftas, dice titular del MIC

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, se refirió al incremento en el costo de los combustibles que afecta al mercado local. Explicó que el país depende directamente de las fluctuaciones internacionales y que el panorama a mediano plazo no muestra señales favorables de reducción.

Ante este escenario adverso, el ministro aseguró que el Gobierno implementa medidas para mitigar el impacto en el bolsillo de la ciudadanía mediante la producción nacional. “Paraguay es tomador de precio, nosotros importamos combustible”, indicó la autoridad estatal.

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Como parte de las estrategias para contener las subas, se impulsó el aumento en la mezcla del biodiésel de origen local. “Hoy en día subimos al 7% la mezcla y en enero del 2027 está planificada la suba al 8%”, puntualizó el ministro, destacando que esta alternativa ayuda a equilibrar los precios del diésel.

Naftas se mantendrán sin modificaciones por el momento, señalan desde el MIC

Con respecto a las medidas específicas que adoptarán los emblemas estatales, el titular del MIC detalló que los ajustes se reflejarán únicamente en ciertos sectores y que las naftas se mantendrán sin modificaciones por el momento.

“Lo que tengo entendido es que Petropar estaría subiendo en el diésel, pero en las naftas no va a estar subiendo”, afirmó.

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En este sentido, garantizó que por ahora continúa estable el precio de las naftas para los consumidores, aunque no se descarta que en el futuro pueda darse un nuevo reajuste.

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Riquelme descarta buscar la presidencia o vicepresidencia de la República

En otro orden de cosas, habló sobre los rumores que lo vinculan con una posible postulación a la vicepresidencia acompañando a Pedro Alliana. Ante esto, desmintió categóricamente formar parte de alguna terna oficial dentro del movimiento oficialista del Partido Colorado.

“A mí no me consta tampoco de que estoy en una terna para ser encuestado”, afirmó.

El ministro aclaró que las versiones sobre su nombre en encuestas surgieron exclusivamente a través de los medios de comunicación y añadió que jamás conversó de política partidaria con nadie y que en este momento no busca formar parte de ninguna terna oficial.

Finalmente, reafirmó que su única prioridad actual es la gestión institucional y el desarrollo productivo del país. “Estoy 100% enfocado en este tipo de iniciativas”, concluyó.