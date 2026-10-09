Combustibles: más emblemas se preparan para aplicar subas del gasoil

El mercado de combustibles vuelve a entrar en una etapa de tensión por el fuerte incremento de los costos internacionales, principalmente del gasoil.

La reciente suba aplicada por Enex, que llevó el diésel común a G. 9.490 por litro y el premium a G. 11.490, marcó el inicio de una nueva suba en Paraguay y el sector anticipa ajustes inevitables en otros emblemas, que analizan trasladar el encarecimiento de sus costos de reposición.

Esta sexta suba se convirtió así en el primer movimiento de una nueva ronda de aumentos en el mercado local, en momentos en que los precios internacionales de los derivados del petróleo continúan presionados por la crisis bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Sector advierte que habrá más aumentos

Ante la consulta sobre el comportamiento que podrían tener los precios en las próximas semanas, Miguel Bazán, referente del sector, sostuvo que la tendencia debería extenderse a otros emblemas.

“Así como están las cosas, debería subir en todos”, afirmó.

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Bazán señaló además que los valores internacionales continúan “muy arriba todavía”, por lo que mientras no exista una distensión en el escenario geopolítico, persistirá la presión sobre los costos de importación y reposición de los combustibles.

“Pensamos que podía bajar un poco, pero no fue así. No hay definiciones en los conflictos, así que tenemos que enfrentar otra suba, sin lugar a dudas”, expresó.

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El inicio de la sexta suba y el papel de Petropar

De acuerdo con los datos del sector, el incremento aplicado por Enex constituye el inicio de la sexta suba que enfrenta el mercado paraguayo de combustibles en el 2026.

El movimiento vuelve a poner bajo incertidumbre al resto de los emblemas, que deben definir hasta qué punto pueden seguir absorbiendo el aumento de sus costos antes de trasladarlo al consumidor.

La situación es especialmente sensible para el gasoil, debido a su peso en el transporte de cargas, el transporte público y las actividades productivas. Cualquier incremento termina impactando no solo en el costo de movilización, sino también en el precio de bienes y servicios.

Según los referentes del rubro de los combustibles, Petropar aparece como el actor con mayor capacidad para marcar el rumbo del mercado local. La decisión que adopte la petrolera estatal sobre sus precios será determinante para definir hasta dónde podrán avanzar los demás emblemas con sus ajustes.

Mientras los privados enfrentan el incremento de sus costos de reposición, Petropar mantiene precios que le permiten conservar una ventaja frente a buena parte de la competencia. Esta política de precios, que el sector privado viene calificando como “política”, también le está permitiendo ganar participación de la estatal en el mercado a costa de los emblemas privados.

La situación genera preocupación principalmente sobre las empresas privadas más pequeñas, que no tienen el tancaje de la petrolera pública. Es que si trasladan íntegramente el aumento de sus costos, pueden ampliar la brecha con Petropar y perder más ventas. Si, en cambio, contienen los ajustes, deberán absorber durante más tiempo el encarecimiento del combustible importado.

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Guerra presiona al mercado internacional

La principal explicación del sostenido incremento de los combustibles está en la fuerte presión que soportan los mercados internacionales, agravada por la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

La confrontación aumenta la incertidumbre sobre el suministro energético y mantiene elevados los precios de los derivados del petróleo, especialmente en un mercado que reacciona con rapidez ante cualquier riesgo para la producción, transporte o distribución de crudo y combustibles.

Uno de los indicadores que refleja esta presión es el heating oil (aceite de calefacción), utilizado como referencia del precio del gasoil. La cotización de este producto acumula un incremento interanual superior al 110% y durante casi 12 meses llegó a registrar valores de entre US$ 2,05 y US$ 5,30 por galón.

El precio internacional sigue hoy en torno a los US$ 4,8 por galón y con estos niveles internacionales, las empresas importadoras enfrentan un escenario cada vez más difícil para sostener los precios actuales en las estaciones de servicio.

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El gasoil vuelve a<b> </b>poner en alerta a la economía

El diésel constituye uno de los principales costos de la cadena logística paraguaya. Su precio tiene incidencia directa en el transporte de mercaderías, el transporte público y las labores agrícolas, por lo que nuevas subas pueden terminar trasladándose gradualmente al resto de la economía.

El mercado queda ahora pendiente de las decisiones que adopten los demás emblemas y, especialmente, de la posición que tome Petropar, en un escenario internacional que mantiene elevada la presión sobre los precios y reduce el margen para contener los ajustes.