PGN 2027: Ministerio de la Niñez tendrá US$ 24,5 millones y dice que priorizará la primera infancia

El presupuesto global 2027 previsto para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) asciende a poco más de G. 158.200 millones (US$ 24,5 millones según el dólar proyectado en el PGN para el año que viene que es de G. 6.458). El aumento total sería de G. 22.800 millones (cerca de US$ 3,5 millones) respecto a 2026.

La principal apuesta es financiar la atención a la primera infancia y el funcionamiento de los nuevos centros de cuidado, según afirmó el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien expuso que los recursos del Tesoro para el Minna aumentarían 32,65%, mientras que otra fuente de financiamiento disminuiría por la etapa final de un proyecto.

La propuesta, según dijo, busca sostener los servicios del programa Semillas del Futuro, además de la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Presupuesto del Minna: más recursos del Tesoro para 2027

Los recursos del Tesoro, identificados como Fuente 10, pasarían de poco más de G. 106.000 millones en 2026 a poco más de G. 141.000 millones en 2027. La diferencia es de casi G. 35.000 millones, según las cifras que presentó el ministro. En cambio, la Fuente 30 dijo bajaría de casi G. 29.000 millones a casi G. 17.000 millones.

El titular del Minna atribuyó esa disminución al cierre de un proyecto del Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), que financió las primeras acciones de atención a la primera infancia. “O sea, no es un recorte, sino que es el remanente de un proyecto”, sostuvo.

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La diferencia entre ambas fuentes deja un incremento total de G. 22.800 millones para la institución. El ministro defendió el mayor peso de los recursos del Tesoro porque permitiría sostener los servicios más allá del plazo de un proyecto específico.

Primera infancia tendría G. 48.756 millones del Tesoro

La atención a la primera infancia concentra la principal variación del presupuesto financiado con recursos del Tesoro. Para 2027, el monto previsto es de G. 48.756 millones, con un aumento de G. 37.247 millones respecto al ejercicio anterior.

El dinero debe cubrir el funcionamiento de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi). La propuesta contempla la contratación de 14 funcionarios por centro, además de los alimentos para los niños.

El ministro explicó que la construcción y el equipamiento de estos espacios cuentan con recursos de Itaipú Binacional, por fuera del PGN. El presupuesto del Minna debe asegurar su operación una vez que abran sus puertas. “La preocupación siempre que tenemos y la ocupación es que estos no sean elefantes blancos”, expresó ante los legisladores.

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Nueve centros abiertos y una meta de 20 para fin de año

Según la presentación, nueve centros ya están operativos. El primero abrió el 31 de marzo de 2026 en Capiatá. Los otros centros habilitados están en Encarnación y Cambyretá, además de Villa Hayes. También funcionan en San Juan Nepomuceno y Mariscal Estigarribia, así como en Concepción. La nómina se completa con San Estanislao y Yaguarón.

El ministro anunció que otros 11 centros están próximos a su inauguración, con la meta de completar los primeros 20 antes del cierre de 2026. También informó sobre otros 30 adjudicados y en construcción. La meta inicial del programa es llegar a 100 centros.

Los Caipi reciben a niños desde los cuatro meses hasta los cuatro años. Ofrecen cuidado y estimulación temprana. Además, disponen de alimentación y espacios para que las familias accedan a capacitaciones.

Cada centro cuenta con una oficina del Registro Civil para facilitar la inscripción de los niños. La oferta incluye evaluaciones del desarrollo infantil y apoyo de profesionales especializados, con derivaciones a otros servicios cuando corresponde.

Gastos del personal superan G. 96.000 millones

La propuesta del Minna destina más de G. 96.000 millones a servicios personales (pago de salarios), el rubro que cubre los gastos de personal. El ministro señaló que cerca del 80% de los funcionarios de la institución, incluidos los que prevé incorporar para 2027, corresponde a la atención directa de niños y familias. El resto trabaja en tareas administrativas.

Otros rubros incluyen casi G. 22.000 millones para servicios no personales y G. 24.000 millones para bienes de consumo. La inversión física ronda G. 1.200 millones, mientras que las transferencias suman casi G. 15.000 millones.

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Programa Abrazo y cuidado alternativo: los montos previstos

En tanto que el programa Abrazo tiene un presupuesto previsto de G. 15.621 millones. Su objetivo es combatir el trabajo infantil y ofrecer espacios de cuidado para los niños, con apoyo a sus familias.

Según los datos de la exposición, el programa cuenta con 13.933 niños y adolescentes beneficiarios y 5.656 familias participantes. Tiene presencia en 14 departamentos.

Los recursos cubren la alimentación y el funcionamiento de los centros. También financian al personal y las transferencias monetarias condicionadas para las familias.

Para el programa Familias de la Guarda, dedicado al cuidado alternativo y la adopción, la propuesta de 2027 es de G. 6.698 millones.

El ministro reportó 126 adopciones y 850 familias acogedoras acreditadas. Señaló que el programa cuenta con alrededor de 120 profesionales y presencia permanente en Asunción y otros 11 departamentos.

“Política pública sin recursos no puede ser considerada política pública, sino que es una política de papel”, afirmó sobre las dificultades que tuvo la aplicación de la ley de cuidado alternativo.

Línea 147: atención de denuncias aún requiere refuerzo

Durante la defensa presupuestaria, Giménez también expuso las necesidades de la línea telefónica 147, que recibe denuncias sobre vulneraciones de derechos de niños y adolescentes.

El servicio registra unas 2.800 llamadas por mes, vinculadas a aproximadamente 2.300 niños y adolescentes. Según el ministro, el equipo pasó de nueve profesionales en tres puestos de atención a más de 30 profesionales en diez puestos.

La capacidad de atención llegó al 80%, de acuerdo con su exposición. Giménez reconoció que el servicio todavía necesita más recursos para responder a todas las demandas.

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