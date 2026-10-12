PGN 2027: MAG tendrá US$ 71 millones para ejecutar programas pero habla de cómo afectará El Niño

El presupuesto global 2027 previsto para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asciende a G. 651.681 millones (cerca de US$ 110 millones), un 1,95% más que en el proyecto de 2026. El incremento es de G. 12.484 millones frente a los G. 639.196 millones del proyecto de este 2026, de acuerdo con una revisión documental de ABC.

No obstante, en su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), el titular del MAG, Carlos Giménez, habló esta mañana de los G. 463.846 millones para ejecutar sus programas misionales. Esta suma es equivalente a US$ 71,8 millones (según el dólar proyectado en el PGN para el año que viene que es de G. 6.458).

El monto coincide con la suma del programa central y los programas sustantivos (son recursos para cumplir con los programas y objetivos misionales de la institución) del documento de 2027. Si se incluyen las transferencias a otros organismos y entidades del Estado, el total consignado para el MAG alcanza G. 651.681 millones (cerca de US$ 110 millones) en 2027.

Alimentación escolar: ventas de productores alcanzan G. 276.000 millones

El ministro de Agricultura abrió su presentación explicando el papel de la agricultura familiar y las oportunidades de venta que ofrece la alimentación escolar. Según los datos que expuso, la comercialización directa alcanzó aproximadamente G. 276.000 millones.

Ese monto representa el 6,4% del total facturado por las empresas proveedoras y el 3,4% del total general adjudicado a esas firmas. El ministro señaló un aumento del 17% respecto de diciembre de 2025 y mencionó 344 proveedores registrados en el programa.

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“Nos permite menguar la preocupación que tienen normalmente los horticultores en nuestro país por la falta de mercado”, expresó. Luego explicó que ocho instituciones del sistema MAG coordinan tareas en los distritos prioritarios del sistema de protección social.

¿Cuánto representa el presupuesto del MAG en la economía?

El ministro indicó que el presupuesto previsto para 2027 equivale al 0,20% del producto interno bruto PIB (que para el 2026 se estima en aproximadamente US$ 60.540 millones), es decir, del valor de los bienes y servicios que produce el país.

También representa el 0,86% del PIB agrario ampliado y el 1,92% del PIB del sector primario. En ese contexto, situó la producción agrícola y ganadera directa en aproximadamente US$ 4.000 millones.

Giménez defendió el alcance de la institución con los recursos disponibles y vinculó la presencia de técnicos con el desarrollo de proyectos en las comunidades rurales.

Agricultura familiar: asistencia técnica y entrega de maquinaria

En el balance de 2024 a 2026, el MAG reportó asistencia técnica para 39.000 productores de la agricultura familiar, asociados en 1.700 organizaciones. También informó atención a 2.431 productores de comunidades indígenas.

Otras 466 organizaciones completaron una evaluación para acceder a proyectos de inversión. El ministro mencionó además unas 1.500 hectáreas con siembra directa mecanizada, una práctica que presentó como respuesta ante los extremos del clima.

Después detalló el apoyo a 2.972 productores hortícolas de rubros prioritarios, como tomate y cebolla. A esto sumó asesoramiento especializado para 2.930 productores pecuarios, avícolas y acuícolas, además de atención a 673 productores de leche.

El balance incluyó 12.000 paquetes tecnológicos para producción hortícola y avícola, junto con 248 tractores para asociaciones de productores y algunas municipalidades. El MAG también dispone de 21 estaciones meteorológicas automáticas para el seguimiento del clima.

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Venta de productos agrícolas y exportación de tomate

Giménez informó ingresos por G. 220.000 millones a partir de la venta directa de 42.000 toneladas de productos agropecuarios en los espacios comerciales.

Las exportaciones de distintos rubros aportaron otros G. 8.900 millones. El ministro explicó que las ventas al exterior ayudan a reducir la presión sobre el mercado local cuando existe una oferta elevada.

También anunció que, para la tarde de este lunes, está prevista la primera carga de tomate con destino a Brasil. Atribuyó la oferta repentina a este mercado a la granizada de la semana anterior.

Sobre las ferias de agricultura familiar, destacó una oportunidad para quienes tienen menor acceso a los canales comerciales: “Especialmente aquellos que inclusive no están asociados, puedan venir a comercializar su producto”.

Ejecución presupuestaria del MAG

Tras el balance comercial, el ministro presentó los resultados del control interno. Informó que el MAG ocupa el octavo lugar en el ranking de la Contraloría General de la República (CGR) y el tercero entre los ministerios.

Luego abordó la ejecución presupuestaria. En 2024, la institución utilizó el 84% de sus recursos. En 2025, con un presupuesto de G. 564.000 millones, la ejecución fue del 66%. Giménez atribuyó el resultado de 2025 a las dificultades del plan de caja, que determina la disponibilidad de dinero para los pagos de las instituciones.

Para 2026, informó una ejecución del 64% y expresó su expectativa de superar el 80% al cierre del año, sujeta a la disponibilidad de fondos.

Presupuesto 2027: menos recursos del Tesoro y riesgo para la cobertura

En la comparación de 2021 con 2026, el ministro citó una caída presupuestaria de G. 782.000 millones a G. 457.000 millones, equivalente al 42%. Sin embargo, en ese mismo tramo, señaló que la cobertura pasó de unos 53.000 a 54.000 productores, una variación positiva del 2%.

Para 2027, la distribución prevista de las fuentes de financiamiento del presupuesto del MAG comprende: un 36% de recursos del Tesoro, un 35% de crédito público y un 29% de recursos institucionales.

Frente a 2026, Giménez expuso una reducción cercana al 6% en los recursos del Tesoro y del 9,1% en los institucionales. El crédito público tendría un incremento del 20%, que relacionó con la ejecución y el cierre de proyectos. Según su advertencia, la disminución afectará los planes productivos y la capacidad de atención en el campo.

Metas del MAG para 2027 y falta de técnicos

El proyecto contempla asistencia técnica para 44.942 productores de agricultura familiar y apoyo en gestión de mercado y comercialización para otros 8.800. También prevé formación técnica agraria para 2.800 alumnos y apoyo a inversiones para 2.705 productores.

El ministro identificó obstáculos para cumplir esas metas como las jubilaciones que reducen el personal y las bajas remuneraciones dificultan su reposición.

Dijo que eso se suma un presupuesto insuficiente para contrataciones y la finalización de proyectos que financian técnicos. “Vemos muchos jóvenes que vuelven al campo”, afirmó, como señal de la motivación que generan las oportunidades de venta.

El Niño: MAG estima daños en al menos 10.000 fincas

Al final de su exposición, Giménez advirtió sobre el impacto de El Niño y el exceso de lluvias en la agricultura familiar. El primer diagnóstico para la cuenca del río Paraná identificó unos 5.200 productores y aproximadamente 2.900 hectáreas con riesgo de afectación.

En una estimación más amplia, el ministro anticipó daños directos en al menos 10.000 fincas. Como dentro de una misma finca pueden vivir varios núcleos familiares, calculó que el alcance podría llegar a entre 25.000 y 30.000 familias.

El exceso de humedad amenaza especialmente a los cultivos de pequeña escala. Ese escenario, según Giménez, exigirá una mayor asistencia del MAG ante un presupuesto que ya presenta restricciones.