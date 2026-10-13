La tercera electricidad residencial más barata, con US$ 0,056/kWh

La diferencia frente a los países con mayores costos es significativa. Guatemala encabeza el ranking regional con una tarifa residencial promedio de US$ 0,301 por kWh: seguida por Uruguay y El Salvador, ambos con US$ 0,255; Honduras con US$ 0,232 y Chile con US$ 0,231. Colombia alcanza US$ 0,212 y Perú US$ 0,187, mientras Brasil registra US$ 0,166. En otras palabras, la tarifa residencial paraguaya equivale a menos de una quinta parte de la observada en Guatemala.

La ventaja también se observa en el segmento empresarial. Paraguay registra un precio promedio de US$ 0,047 por kWh, el menor entre los países de la muestra para los cuales existen datos disponibles. El nivel se encuentra muy por debajo de economías como Honduras con US$ 0,231; Costa Rica con US$ 0,228; El Salvador con US$ 0,225; Nicaragua con US$ 0,216; México con US$ 0,212 y Colombia con US$ 0,208 por kWh.

El escenario responde, principalmente, a la estructura de generación eléctrica paraguaya. De acuerdo con Bloomberg Línea, Paraguay se encuentra entre los países destacados de la región por contar con una matriz eléctrica 100% renovable, frente al 94% de Costa Rica, 87% de Brasil y Uruguay y 80% de Colombia.

El caso paraguayo adquiere mayor relevancia ante las presiones energéticas internacionales. La inflación energética anual de América Latina y el Caribe se situó en 7,72% en julio de 2026, todavía por encima de la inflación general regional de 4,17%. Además, la volatilidad internacional de los combustibles y los posibles efectos de El Niño representan riesgos adicionales para los sistemas eléctricos de la región.

La dependencia hidroeléctrica tampoco está exenta de riesgos. La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) advierte que los sistemas con una elevada participación hidráulica pueden ser vulnerables a sequías que reduzcan la disponibilidad de agua para generación. Al mismo tiempo, condiciones de mayores precipitaciones pueden favorecer la producción, siempre que no se conviertan en eventos extremos que comprometan la infraestructura.

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Finalmente, para Paraguay, contar con una de las tarifas eléctricas más bajas de América Latina debería representar una ventaja competitiva que va más allá del beneficio para los hogares: puede convertirse en un factor decisivo para atraer industrias intensivas en energía, promover mayor valor agregado y acelerar nuevas inversiones. Sin embargo, esa ventaja no es ilimitada.

La propia Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha advertido que, al ritmo de crecimiento de la demanda, en los próximos años el país podría llegar a utilizar la totalidad de la potencia disponible de Itaipú y Yacyretá, mientras que el consumo eléctrico continúa aumentando con fuerza.

El desafío, por tanto, es aprovechar esta ventana de oportunidad con una estrategia de corto, mediano y largo plazo, así como reglas claras para la inversión. Esto implica fortalecer las redes de transmisión y distribución, reducir pérdidas, facilitar la participación privada y, principalmente, acelerar la incorporación de nuevas fuentes de generación.

El Plan Maestro de Generación 2024–2043 de la ANDE ya contempla una mayor diversificación mediante energía solar, almacenamiento con baterías, pequeñas centrales hidroeléctricas y otras alternativas, mientras que la reglamentación de la Ley N.º 7599/2025 abrió el camino para inversiones privadas en fuentes renovables no convencionales.

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Paraguay tiene así la posibilidad de transformar su actual abundancia energética en una plataforma de industrialización y crecimiento. Pero preservar esa ventaja exigirá anticiparse al aumento de la demanda: la ANDE proyecta que esta podría alcanzar alrededor de 11.000 MW hacia 2043. La oportunidad está en utilizar la energía disponible para atraer inversiones, al mismo tiempo que se construye desde ahora la capacidad de generación e infraestructura que el país necesitará mañana.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.