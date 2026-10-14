Nubicom “despliega” su red 5G con enlaces de fibra óptica alquilados

La empresa Nubicom Paraguay SA, vinculada al Grupo Vázquez, consiguió en octubre del año pasado licencia para explotar la tecnología 5G en Paraguay, pero aún tiene pendiente ampliar su cobertura.

Es que a un año de la adjudicación, la empresa recién ahora comenzó a desplegar su red, pero con enlaces troncales de fibra óptica arrendados a una empresa privada que opera en el mercado local de telecomunicaciones.

Así lo confirmó Víctor Martínez, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quien ahora también informó que la licenciataria declaró una inversión de US$ 24 millones para el núcleo de red (Core) y la adquisición de 157 estaciones radiobase (de la marca Nokia).

“Nubicom alquila a Ufinet los enlaces troncales de fibra óptica de 100 Gbps para conectar su red 5G. En concreto, contrata el servicio de transmisión de datos para estos enlaces” explicó Martínez, y resaltó que se trata de un procedimiento “muy usual”. Estos enlaces constituyen la infraestructura de fibra óptica que transporta los datos entre las antenas y el resto de la red.

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Asimismo, aclaró que las 34 radiobases instaladas e inspeccionadas hasta ahora son propiedad de Nubicom Paraguay SA.

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5G de Nubicom: una red limitada

Sin embargo, pese a la inversión declarada, el alcance de la red de la compañía todavía es reducido. Por esta situación, de acuerdo con los registros del ente regulador, Nubicom cuenta actualmente con apenas dos abonados.

Martínez explicó que, de las 157 estaciones radiobase contempladas en la inversión informada, 34 fueron instaladas por la empresa e inspeccionadas por Conatel, además del núcleo de red. Según precisó, la inversión correspondiente a esos componentes asciende a unos US$ 13,5 millones.

El directivo señaló que la escasa cantidad de abonados se relaciona con la cobertura limitada que tiene la compañía. Según la información transmitida por Nubicom al regulador, la firma espera aumentar gradualmente sus clientes a medida que incorpore nuevas estaciones y amplíe el área de servicio.

La primera radiobase de Nubicom, instalado en Villa Morra era de la marca Texas, mientras que las otras 33 son de Nokia, según los datos proporcionados por el regulador.

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Sin detalles sobre el costo del alquiler

Aunque Conatel informó sobre la inversión declarada por la empresa, no precisó cuánto paga Nubicom por los enlaces de fibra óptica arrendados a Ufinet, ni cuáles son las condiciones comerciales del contrato. Tampoco detalla cómo se distribuyen los US$ 24 millones entre el núcleo de red y la adquisición de las 157 estaciones, ni cuánto corresponde específicamente a los equipos ya instalados.

La información sobre el alquiler cobra relevancia porque, mientras Nubicom es propietaria de las radiobases, depende de los enlaces de transmisión de Ufinet para conectarlas.

Despliegue concentrado en el área metropolitana

De acuerdo con Martínez, de las 34 radiobases inspeccionadas, 28 están en Asunción, dos en Lambaré, dos en Fernando de la Mora y otras dos en Luque. La infraestructura informada se concentra, por lo tanto, en la capital y tres ciudades del área metropolitana.

El regulador no precisó las ubicaciones exactas de las estaciones ni proporcionó información que permita identificar con mayor precisión las zonas cubiertas. La distribución geográfica y la cantidad de estaciones inspeccionadas tampoco permiten, por sí solas, determinar la calidad de la conexión disponible para los usuarios.

Según Martínez, la empresa deberá continuar ampliando su red para avanzar en el cumplimiento de las metas previstas en el pliego de bases y condiciones. El directivo explicó que para el tercer año debe estar instalado el 50% de las radiobases exigidas, lo que equivale a al menos 100 estaciones, de acuerdo con su interpretación de las obligaciones de la licencia.

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Vale señalar que, por ahora, la compañía está enfocada en ofrecer acceso a internet. Martínez aclaró que el pliego no obliga a Nubicom a prestar servicios de telefonía móvil durante los primeros cinco años, aunque indicó que la firma ya solicitó la asignación de un código de red de operador y numeración, trámites que podrían facilitar su eventual ingreso a ese segmento.

Vinculos con el poder

Nubicom Paraguay SA fue vinculada al Grupo Vázquez, exsocio del presidente Santiago Peña. Su CEO, Osmar Coronel, fundador y exdirectivo de ueno Bank, ya apareció en eventos internacionales del sector. A nivel local, su directorio está integrado por Guillermo Vázquez, presidente y director suplente de Ueno Bank; César Astigarraga, vicepresidente, y Luis Angulo, director titular.