Para la Contraloría, no hay evidencia de que Nubicom ya esté desplegando radiobases para 5G

La empresa Nubicom Paraguay S.A., la desconocida firma de origen salteño (Argentina) a la que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó la licencia 5G, debe desplegar 22 radiobases a nivel nacional durante el primer año de vigencia de su licencia.

Sin embargo, a más de seis meses de la adjudicación, no existe evidencia de un mecanismo de seguimiento detallado, medible y actualizado que permita verificar el cumplimiento de esa obligación de la compañía. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR), que continúa con una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre el proceso de adjudicación y operación de la compañía.

El miércoles último, el ente remitió a Conatel, presidida por Juan Carlos Duarte, una Comunicación de Observaciones en la que enfatiza que, hasta el momento, no existe evidencia suficiente que permita acreditar que Nubicom ya presta efectivamente el servicio 5G al público, considerando que la firma cuenta únicamente con una radiobase instalada en el barrio Villa Morra de Asunción, desde donde, según el regulador, ya “ofrece” el servicio.

CGR emplazó a Conatel para responder dudas

Conatel deberá responder a la observación en un plazo de cinco días a partir de la recepción de dicho documento, que se cumple esta semana entrante, según documentos a los que accedió ABC. La Contraloría fue enfática al señalar que “no se evidencia un mecanismo de seguimiento detallado, medible y actualizado respecto al despliegue de las veintidós Estaciones Radiobase para los OEE (Organismos y Entidades del Estado), previstas para el Año 1”.

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La observación alimenta las dudas sobre el cumplimiento de la millonaria inversión comprometida por la empresa. Según Conatel, Nubicom -vinculada al Grupo Vázquez, exsocios del presidente de la República Santiago Peña-, asumió el compromiso de invertir alrededor de US$ 78 millones en el desarrollo de la red 5G en Paraguay.

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Contraloría pidió detalles sobre las 22 radiobases

De acuerdo con las observaciones elaboradas por el equipo auditor de la CGR, se solicitó a Conatel informar la fecha estimada de puesta en marcha de las 22 estaciones radiobase (ERB) correspondientes al primer año de la licencia, así como su distribución geográfica, las dependencias estatales beneficiadas y el estado actual de avance de cada una.

En respuesta, Conatel sostuvo que el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) “no exige que el licenciatario informe la fecha estimada de puesta en marcha de cada ERB” y recordó que el plazo para instalar las 22 estaciones es de un año contado desde el otorgamiento de la licencia.

Asimismo, indicó que la documentación presentada por Nubicom no especifica cuáles son las 22 radiobases que deben instalarse durante el primer año y agregó que, hasta la fecha de su respuesta, únicamente se había constatado “la implementación de una primera estación radiobase y el núcleo de red central”.

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Hay falta de control, según la CGR

La Contraloría, sin embargo, advirtió que el propio Anexo XII del pliego establece exigencias concretas de despliegue de infraestructura y servicios, incluyendo la puesta en operación de estaciones radiobase en todo el territorio nacional conforme a la propuesta tecnológica presentada por la empresa.

El órgano de control remarcó que, aunque el plazo anual todavía no necesariamente había vencido cuando realizó el requerimiento, “la ausencia de una matriz detallada que identifique las 22 ERB previstas para el Año 1, su ubicación proyectada, estado de avance, fecha estimada, dependencia u organismo beneficiario cuando corresponda y evidencia documental de respaldo, limita la capacidad de seguimiento oportuno y concomitante por parte del ente regulador”.

La CGR aclaró que esta situación “no permite concluir, en esta etapa, el incumplimiento del despliegue comprometido”, pero sí constituye una señal de alerta respecto a los mecanismos de control implementados por Conatel.

Según el informe, la situación “evidencia una debilidad de control y trazabilidad, considerando que Conatel tiene a su cargo la fiscalización y verificación del cumplimiento de las condiciones de las licencias otorgadas”.

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El pliego exige 100 radiobases y un avance del 10% en el primer año

La observación también recuerda que el Anexo XII del PBCG establece que los plazos de cumplimiento comienzan a correr desde la vigencia de la licencia y obliga a cada adjudicatario de 100 MHz a “poner en operación al menos 100 estaciones radiobase en todo el territorio nacional”.

El mismo documento dispone además que “diez por ciento de estas estaciones deberán ser ubicadas por la operadora para proveer cobertura a dependencias de Organismos y Entidades del Estado determinadas por Conatel y MITIC”, mientras que las restantes pueden ser instaladas conforme al criterio del licenciatario.

El cronograma prevé un cumplimiento gradual y exige alcanzar al menos el 10% del despliegue comprometido al finalizar el primer año, porcentaje que equivale a las 22 radiobases observadas por la Contraloría.

Advierten que la falta de control puede afectar la fiscalización

La CGR recordó que la Ley Nº 642/95 otorga a Conatel facultades de regulación, control y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias otorgadas.

Por ello, sostuvo que la fiscalización de las obligaciones asumidas por Nubicom “debía contar con documentación suficiente, apropiada y actualizada que permita el seguimiento oportuno del cumplimiento comprometido”.

Finalmente, el órgano contralor alertó que “la falta de una herramienta de seguimiento detallada puede afectar la oportunidad de las acciones de control frente a eventuales retrasos, cambios o desvíos en el cronograma de despliegue”, limitando la capacidad de adoptar medidas preventivas o correctivas dentro del plazo de cumplimiento establecido.

Ante estas observaciones, Conatel deberá remitir la documentación que respalde su posición dentro del plazo fijado por la Contraloría.