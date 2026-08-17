¿Dónde están los clientes y las radiobases de Nubicom? Conatel alega que “hay indicios” de que ofrecerá telefonía

La empresa Nubicom Paraguay S.A., la desconocida firma de origen salteño (Argentina), actualmente dirigida por el Grupo Vázquez, a la que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó una licencia 5G, debe desplegar 22 radiobases a nivel nacional durante el primer año de vigencia de su licencia, plazo que se cumplirá el próximo 13 de octubre.

Actualmente, según el ente regulador, la empresa ofrece “servicio de internet” en un reducido sector de Villa Morra, Asunción, con una sola radiobase habilitada, mientras persisten las dudas sobre el alcance real de su operación a 10 meses de la adjudicación.

En este sentido, incluso la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realiza sobre la adjudicación, no pudo corroborar el funcionamiento efectivo del servicio. El trabajo del ente de control continúa en curso y el resultado sigue sin darse a conocer.

Pese a estas dudas, Conatel sostiene que Nubicom cumplirá con el plazo establecido para el despliegue de las radiobases. Víctor Martínez, miembro del directorio del ente regulador, señaló que esperan realizar las verificaciones correspondientes en octubre y afirmó que, de manera preliminar, la empresa incluso habría superado la cantidad mínima exigida. Pero hasta ahora, ni siquiera Conatel sabe dónde están las instalaciones de la empresa ni su plan comercial.

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5G de Nubicom: “Hay indicios” de que ofrecerán telefonía, según Conatel

Martínez aclaró que desconoce los planes comerciales de la firma, sin embargo, sostuvo que existen “indicios” de que Nubicom también ofrecerá telefonía móvil, debido a que la empresa ya solicitó su número de operador de red y numeración.

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Consultado sobre las novedades de Nubicom y el avance en el despliegue de su red, Martínez señaló que la empresa informó a Conatel que continúa con los trabajos.

“Hay varios pasos que estamos esperando para hacer las verificaciones en el mes de octubre”, indicó.

El directivo recordó que el pliego de bases y condiciones establece la cantidad de radiobases que la empresa debe tener instaladas para esa fecha. Según explicó, la información preliminar con la que cuenta el ente regulador indica que Nubicom incluso estaría superando el número exigido.

“Nosotros nos vamos a atener a hacer las verificaciones en su momento y ahí vamos a tener información fidedigna”, sostuvo.

Ante la consulta de si la empresa ofrecerá también telefonía móvil, Martínez aclaró que no conoce con precisión los planes comerciales de Nubicom. No obstante, explicó que, al tratarse de una empresa nueva en el mercado, el pliego no le exige prestar el servicio de telefonía recién durante los primeros cinco años de la licencia.

“Ellos pueden iniciar la prestación con el servicio de acceso a internet solamente. Pero no conozco los planes comerciales”, señaló. Sin embargo, agregó que la firma ya solicitó el número de operador de red y numeración.

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“Es decir, hay indicios de que van a prestar telefonía móvil también, pero no conozco con precisión sus planes comerciales”, afirmó.

¿Dónde están las radiobases?

Nubicom obtuvo la licencia 5G el 13 de octubre de 2025, tras participar de la primera licitación de espectro para esta tecnología en Paraguay. Para el primer año de vigencia, el pliego establece el despliegue de radiobases a nivel nacional.

La situación de la firma genera interrogantes debido a que, según los datos proporcionados por Conatel, actualmente cuenta con una sola radiobase habilitada, específicamente en el data center de Teisa, y según Conatel presta servicio comercial en un sector reducido de Villa Morra. Pero el ente regulador, que maneja las estadísticas de las telecomunicaciones, tampoco sabe sobre los clientes de la empresa.

El directivo del ente regulador asegura que la empresa habría avanzado en el despliegue y que incluso podría superar la cantidad de radiobases exigida, pero la verificación oficial de estos datos, sin embargo, recién se realizará en octubre.

A esto se suma que la Contraloría, que fiscaliza el proceso de adjudicación, tampoco pudo corroborar hasta ahora el funcionamiento efectivo del servicio comercial de la empresa, según consta en el trabajo de fiscalización que continúa en desarrollo.

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El antecedente de la marca “Nubi”

En enero de este año, Nubicom Paraguay S.A. presentó varias solicitudes para registrar la marca “Nubi”. Sin embargo, en marzo, el fundador y “socio” de la filial local, Emanuel Eduardo Salinas, presentó una oposición a dichas solicitudes.

Posteriormente, la empresa dirigida por el Grupo Vázquez desistió del registro de la marca. De acuerdo con los datos disponibles, en el directorio de la firma local figuran Guillermo Vázquez, como director presidente y director suplente de Ueno Bank; César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular.

La adjudicación a la “nueva” persona jurídica local, Nubicom Paraguay S.A., se concretó el 13 de octubre de 2025.

Nubicom pagó US$ 2 millones por la licencia 5G

En la primera licitación de espectro 5G también participó AMX Paraguay (Claro), que abonó US$ 2.021.200 por su licencia y actualmente avanza con el despliegue de su red.

Por su parte, Nubicom pagó US$ 2 millones por la licencia. Sin embargo, a casi un año de la adjudicación, persisten dudas sobre el alcance de su operación y los servicios que efectivamente está prestando en el país.

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Tigo y Personal también deberán desplegar 5G

Conatel también adjudicó finalmente la segunda licitación de licencias para la prestación de servicios de telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos mediante tecnología 5G.

Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. (Tigo) se adjudicó la banda de 2.300 MHz, por la que pagó US$ 1,6 millones, mientras que Núcleo S.A. (Personal) obtuvo el bloque de 3.700 MHz, por el que abonó el precio base de US$ 1 millón.

La adjudicación fue formalizada por el directorio de Conatel el pasado 4 de agosto, fecha en que ambas empresas fueron notificadas de las resoluciones correspondientes. A partir de ese momento comenzaron a correr los plazos establecidos en el pliego de bases y condiciones de la licitación.

Las compañías cuentan con 90 días para presentar la ingeniería en detalle de los proyectos aprobados y con un plazo de seis meses para activar el servicio.

Esto significa que, como máximo, hacia febrero de 2027, tanto Tigo como Personal deberán tener al menos una estación radiobase operativa con servicio 5G, conforme a las exigencias establecidas en el proceso licitatorio.