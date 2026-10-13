Conatel da por cumplido el despliegue de Nubicom, pero admite cobertura limitada y que tiene dos clientes

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que Nubicom Paraguay SA “cumplió” con el despliegue inicial de su red de quinta generación (5G). Señaló que la empresa ya cuenta con 34 radiobases, que fueron inspeccionadas por la institución, por encima de las 20 exigidas para el primer año de la licencia.

Asimismo, el ente regulador confirmó que, por la escasa cobertura, la compañía cuenta recién con dos abonados hasta ahora.

La empresa, vinculada al Grupo Vázquez y adjudicataria de la licencia para explotar la tecnología 5G en el país, tenía tiempo hasta hoy para cumplir con las metas iniciales de despliegue establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Según explicó a ABC Víctor Martínez, miembro del directorio de Conatel, el equipo técnico del organismo ya inspeccionó las 34 estaciones declaradas por la compañía.

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5G: 28 radiobases en Asunción

Destacó que de ese total, 28 están en Asunción, dos en Lambaré, dos en Fernando de la Mora y otras dos en Luque. Aunque el regulador proporcionó la distribución por ciudad, no informó las direcciones excactas de las radiobases, datos que permitirían conocer con mayor precisión qué zonas cuentan efectivamente con cobertura.

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Martínez explicó que el procedimiento establece que la empresa licenciataria solicita las inspecciones y que Conatel actúa en consecuencia. Según indicó, una de las estaciones inspeccionadas corresponde a la primera radiobase que habían habilitado en Villa Morra, de la marca Texas, mientras que las 33 restantes son de Nokia.

El directivo también afirmó que las estaciones son propiedad de Nubicom Paraguay SA y que están conectadas mediante enlaces troncales de fibra óptica de 100 Gbps, arrendados a la empresa Ufinet. En este sentido, Martínez informó que ha invertido US$ 24 millones para el core y la adquisición de 157 estaciones radio base.

De esta partida, a la fecha han sido instaladas e inspeccionadas por la Conatel, además del core, las 34 estaciones citadas, lo que representó una inversión del orden de US$ 13,5 millones.

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5G de Nubicom: cobertura limitada

Respecto a la cantidad de clientes, Martínez respondió en principio que no tenía acceso a esa información, pero más tarde respondió que la empresa tenía apenas dos abonados.

Asimismo, señaló que había tomado conocimiento de que la firma estaba poniendo en lista de espera a personas interesadas en contratar el servicio. Sin embargo, aclaró que su impacto comercial todavía sería limitado debido a la cobertura reducida. Pero no precisó cuántas solicitudes de conexión están pendientes ni en qué zonas se concentra la demanda.

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La expansión todavía está pendiente: Aún sin servicio de telefonía

El cumplimiento de la cantidad mínima de radiobases exigidas no significa que la red tenga cobertura nacional. Según Martínez, el pliego establece que recién para el tercer año la compañía debe instalar el 50% de las radiobases, lo que representa al menos 100 estaciones, de acuerdo con la explicación del directivo.

El representante de Conatel manifestó que, en conversaciones con la empresa, sus representantes le transmitieron que continuarían instalando radiobases para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, no presentó un cronograma detallado de expansión ni precisó qué ciudades serán incorporadas en las siguientes etapas.

Por ahora, Nubicom se concentra en ofrecer acceso a internet. Martínez aclaró que la empresa no está obligada a prestar servicios de telefonía móvil durante los primeros cinco años, conforme a las condiciones del pliego.

No obstante, indicó que la firma ya solicitó a Conatel la asignación de un código de red de operador y numeración, trámites que apuntan a una eventual prestación de servicios de telefonía. La decisión de avanzar en ese negocio, añadió, corresponde a la propia compañía.

El directivo señaló que el abogado Carlos Díaz es el encargado de la coordinación interinstitucional de Nubicom ante Conatel, aunque los contactos habituales con el regulador se realizan también con representantes del área técnica de la empresa.

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Mientras Conatel da por cumplida la primera etapa del despliegue, siguen las dudas respecto al alcance de la nueva red 5G.

Contraloría sigue fiscalizando

Recordemos que la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realiza sobre la adjudicación desde comienzo de este año, no pudo corroborar el funcionamiento efectivo del servicio de Nubicom. Este trabajo del ente de control sigue en curso y hasta la fecha no dio a conocer las conclusiones finales de la investigación realizada.

Vínculos con el poder

Nubicom Paraguay S.A. fue vinculada al Grupo Vázquez, exsocio del presidente Santiago Peña. Tras la adjudicación, Osmar Coronel —fundador y exdirectivo de ueno Bank— ya ha aparecido públicamente como CEO de la compañía en eventos internacionales del sector.

Luego se supo que en el directorio de la firma a nivel local figuraban Guillermo Vázquez, como director presidente (director suplente de Ueno Bank); César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular.