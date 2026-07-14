Nubicom debe desplegar 22 radiobases, al menos, de 5G en octubre: ¿qué hará Conatel si incumple?

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que la empresa Nubicom Paraguay SA, adjudicataria de la licencia para prestar servicios 5G, aún se encuentra dentro del plazo previsto en el pliego de bases y condiciones para cumplir con el despliegue inicial de su red, por lo que recién en octubre verificará si alcanzó la instalación de las 22 radiobases exigidas en la licitación.

Víctor Martínez, director suplente de Conatel, confirmó a ABC que solo en caso de este incumplimiento iniciarán un sumario administrativo, que podría derivar en sanciones a la empresa vinculada con el Grupo Vázquez, exsocios del presidente Santiago Peña. Explicó que las sanciones pueden ir desde multas hasta la cancelación de la licencia.

Hasta ahora, ni siquiera Conatel, que elabora las estadísticas del mercado de telecomunicaciones, conoce cuántos clientes tiene Nubicom Paraguay SA, .

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Actualmente, según el ente regulador, la empresa ofrece servicios comerciales en un reducido sector de Villa Morra, Asunción, con una sola radiobase habilitada, mientras persisten dudas sobre el alcance real de su operación.

En este sentido, incluso la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realiza sobre la adjudicación, aclara que no pudo corroborar el funcionamiento efectivo del servicio. Este trabajo del ente de control sigue en curso.

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Red 5G: Pliego no obliga a tener abonados, insiste Conatel

Consultado sobre los clientes de Nubicom y sobre la lentitud del despliegue de la empresa, Martínez manifestó que el regulador debe ceñirse estrictamente a las obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y que este documento no exige que la empresa tenga abonados dentro de los primeros meses de operación.

“La labor regulatoria también consiste en brindar seguridad jurídica al sector. Nosotros nos atenemos a hacer cumplir las obligaciones que están en el pliego de bases y condiciones. En ninguna parte del pliego se obliga a tener abonados”, afirmó.

Martínez señaló que el primer objetivo obligatorio consistía en poner a disposición una oferta comercial dentro de los 180 días posteriores al otorgamiento de la licencia, requisito que, según Conatel, Nubicom ya cumplió.

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Controlarán despliegue en octubre: “no somos garantes del éxito del negocio”

El funcionario recordó que el siguiente hito regulatorio será el 13 de octubre, cuando la empresa deba demostrar que instaló al menos 22 estaciones radiobases, equivalentes al 10% de la infraestructura comprometida para la primera etapa del proyecto.

“Al cabo de los doce meses de otorgada la licencia tienen que tener instaladas, como mínimo, veintidós estaciones radiobases. Eso es lo que se va a controlar en su momento”, explicó.

Añadió que Conatel no actúa como administrador de los negocios de las empresas, sino únicamente como organismo regulador encargado de verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.

“Nosotros somos garantes del cumplimiento de las disposiciones del pliego, pero no somos garantes del éxito del negocio”, enfatizó.

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Conatel no sabe aún cuántos clientes tiene Nubicom

Ante las consultas sobre la cantidad de usuarios que actualmente posee la empresa, Martínez indicó que Conatel todavía no dispone de esa información.

Explicó que ninguna operadora de telecomunicaciones está obligada a informar permanentemente sobre el número de clientes, sino que esos datos forman parte de los reportes estadísticos semestrales que todas las compañías presentan al regulador.

“No solamente Nubicom; tampoco Tigo, Claro o Personal informan permanentemente su cantidad de abonados. Todos presentan informes semestrales y allí figura esa información”, indicó.

Según precisó, esos reportes correspondientes al primer semestre del año deben ser entregados a finales de este este mes julio y que Nubicom también tendrá que hacerlo.

Despliegue gradual

Respecto a las críticas por el lento avance de Nubicom, Martínez sostuvo que el despliegue de una red móvil de quinta generación es un proceso gradual, incluso para empresas con amplia infraestructura instalada.

Como ejemplo mencionó a Claro, filial del grupo América Móvil, una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, que también avanza progresivamente con su red 5G. Esta fue la única empresa que participó del primer llamado 5G adjudicado junto a Nubicom.

“América Móvil es una de las empresas más importantes del mundo y hoy está con alrededor de las cincuenta radiobases. Es natural que estos procesos tengan gradualidad”, afirmó.

Agregó que, durante las mesas técnicas previas a la licitación, los propios operadores coincidieron en que la rentabilidad de la tecnología 5G se alcanza lentamente, por lo que las inversiones suelen ejecutarse por etapas.

Recordemos que en esta primera licitación 5G habían participado AMX Paraguay (Claro), que abonó US$ 2.021.200 por la licencia. Por su parte, Nubicom también pagó US$ 2.000.000, por lo que el ente regulador recaudó más de US$ 4 millones.

Cada radiobase debe ser inspeccionada

Martínez explicó además que Nubicom ya presentó a Conatel la ingeniería de detalle de su proyecto y la planificación general del despliegue.

Indicó que, cada vez que una empresa termina de instalar una nueva radiobase, debe solicitar una inspección técnica antes de habilitarla comercialmente. Hoy la empresa pidió solo la inspección de su única radiobase en Villamorra, específicamente en el data center de Teisa.

“Ese procedimiento es normal y se aplica a todos los operadores. Incluso el regulador no necesita conocer anticipadamente dónde estarán todas las radiobases porque puede tratarse de información vinculada a la estrategia comercial de cada empresa”, señaló.

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Recordó que el plan de expansión comprometido por Nubicom contempla la instalación de unas 900 radiobases durante los próximos cinco años, pero hasta ahora, sigue con una sola.

Si incumple, Conatel abrirá un sumario

Consultado sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento en octubre, Martínez respondió que el procedimiento está previsto en la legislación vigente.

“Si no cumplen, se abre un sumario administrativo, se garantiza el derecho a la defensa y luego se aplican las sanciones correspondientes”, indicó.

Precisó que las sanciones pueden ir desde un apercibimiento o multas económicas hasta la cancelación de la licencia, dependiendo de la gravedad del incumplimiento que eventualmente se determine durante el proceso administrativo.

“No necesariamente la sanción será la pérdida de la licencia. Eso dependerá de la evaluación que se haga caso por caso dentro del sumario”, concluyó.

Paralelamente, Conatel avanza con la segunda licitación para adjudicar licencias 5G. En este segundo llamado participan Telefónica Celular del Paraguay SAE (Tigo) y Núcleo S.A. (Personal). El ente regulador prevé definir esta semana si ambas son precalificadas y si la adjudicación se realizará mediante una subasta o por un procedimiento simplificado.