¿Itaipú corre riesgo de rotura? Esta es la respuesta oficial de la Binacional

La alarma llegó en forma de afiche digital que se viraliza en redes sociales. Con letras grandes y fondo de tormenta, advierte en rojo y amarillo: “Alerta. Ciudad del Este: la compuerta del Itaipú no resistirá por mucho tiempo”.

La imagen combina una foto de la represa con las compuertas del vertedero abiertas, en la que se distingue el logotipo de Itaipú Binacional, con una imagen aérea de la ciudad y una bandera paraguaya. Esa mezcla le da una apariencia de comunicado oficial, aunque nada indica que lo sea.

En los recuadros inferiores, el texto, parcialmente ilegible en la versión que circula, sugiere que la estructura de la compuerta “podría colapsar en cualquier momento” y que representaría un riesgo para la ciudad. Lleva la leyenda “Ciudad del Este, estamos alerta” y la frase “La prevención también es seguridad”. Ninguno de los datos del mensaje cita una fuente técnica ni un documento que lo respalde.

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La respuesta de Itaipú

Frente a la difusión del material, Itaipú Binacional emitió un comunicado en el que aclaró que es falsa la información sobre un supuesto riesgo de rotura de la represa. La entidad sostuvo que la estructura fue construida siguiendo “los más estrictos estándares de seguridad”.

Según el mismo texto, la central hidroeléctrica tiene instalados más de 3000 instrumentos que monitorean de manera continua el desempeño de la obra. Esos equipos, precisó, son supervisados constantemente por los equipos técnicos de la entidad.

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La binacional también recordó que la información sobre el nivel del río Paraná está disponible en su sitio web oficial, www.itaipu.gov.py, y que se actualiza todos los días. Es decir, cualquier ciudadano puede consultar los datos directamente, sin pasar por cadenas de mensajes.

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Pedido a la población

Itaipú recomendó a la población no compartir mensajes falsos y tomar en cuenta únicamente las informaciones divulgadas por los canales oficiales de la entidad. El pedido apunta a frenar la circulación de alertas sin respaldo, que pueden generar temor innecesario entre los vecinos de la zona.

El comunicado no identifica quién elaboró ni quién difundió el afiche, ni detalla desde cuándo circula. Tampoco aclara si la entidad prevé acciones por la difusión del material, que incluye su logotipo sin autorización aparente.