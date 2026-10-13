ANDE abre las compuertas de Acaray y la presa de Yguazú: pide no acercarse al río

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunicó que ayer, lunes, se iniciaron las aperturas de las compuertas de la Central Hidroeléctrica Acaray y de la presa Yguazú, ubicadas en las ciudades de Hernandarias e Yguazú, en el departamento de Alto Paraná.

Según el aviso, se trata de una medida preventiva ante las lluvias pronosticadas para las próximas semanas. El mensaje está dirigido a los pobladores de las zonas aledañas a ambas represas.

Las primeras aperturas serán reducidas y durarán tres horas, con la liberación de un caudal mínimo de alerta. Después, la estatal las irá incrementando de manera gradual, de acuerdo con las necesidades técnicas y las condiciones hidrológicas.

El comunicado no detalla cuántas compuertas se abrirán, qué caudal se liberará ni en qué barrios se espera el mayor impacto.

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Qué pide la ANDE a la población

La institución instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a evitar acercarse al cauce del río y a las zonas que podrían verse afectadas por el aumento del caudal.

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La advertencia no es menor. El río Acaray permanece seco gran parte del año y, según publicaciones, comunidades cercanas del lado de Ciudad del Este suelen acudir al cauce cuando está seco y quedan en peligro si no prestan atención a las señales de alerta previas a la apertura.

En noviembre de 2022, el cierre de las siete compuertas por unas horas para lecturas de instrumentos y su reapertura seis horas después casi arrastró a pobladores de barrios costeros de Ciudad del Este. Los bomberos tuvieron que suspender la búsqueda de un niño desaparecido en el cauce, y el entonces jefe de la central, Ing. Gustavo Arias, admitió que el sistema de aviso requería revisión.

En 2025, ese mismo jefe explicó que el embalse de Acaray es pequeño y tiene poca regulación, y que el agua vertida en Yguazú llega a Acaray y no puede turbinarse cuando supera lo que consumen las máquinas. Contó además que proyectaban un sistema de drones con bocinas para avisar antes de abrir.

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Lluvias y creciente en el Paraná

El aviso de la ANDE coincide con la creciente del río Paraná. Ayer, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) también abrió el vertedero principal de su central, con un caudal afluente de unos 28.000 m³/s, atribuido por su jefe técnico, Ronnie Ayala, a las lluvias de El Niño.

La EBY pronosticó además precipitaciones de 20 a 60 mm entre el lunes 12 y el miércoles 14 en gran parte de la cuenca, con valores locales de hasta 130 mm, y estimó como muy probable que se registren situaciones de aguas altas durante el trimestre octubre-diciembre.

Acaray es la única central hidroeléctrica enteramente de propiedad de Paraguay y sus dos primeras unidades operan desde 1968. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de US$ 125 millones para modernizarla, que incluye la rehabilitación de los vertederos de las represas de Acaray y Yguazú para mejorar la seguridad de operación.