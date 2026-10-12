Video: impactante evacuación de agua del río Paraná por las compuertas de Itaipú

Debido a la importante crecida del río Paraná, la central hidroeléctrica de Itaipú mantiene abiertas las seis compuertas de su vertedero desde hace varios días, lo que genera un espectáculo natural que atrae a visitantes tanto del lado paraguayo como del brasileño.

Por un lado, la apertura de las compuertas está vinculada a una situación crítica por las inundaciones que afectan a unas 100 familias del barrio San Rafael de Ciudad del Este. Por otro, el impresionante volumen de agua que se descarga a través del vertedero convoca diariamente a numerosos turistas.

Crecida del río Paraná superó la capacidad de regulación de Itaipú: “Ya nos está sobrepasando”

En un video captado durante un recorrido interno por Itaipú se puede observar la impresionante cantidad de agua que es vertida a través de las compuertas de la binacional.

Conforme a los datos técnicos de Itaipú, la represa opera actualmente con un caudal de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo. Esto representa un incremento de entre 6.000 y 7.000 metros cúbicos por segundo en comparación con los registros de la última semana.

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Debido a que el volumen de agua que ingresa a la represa superó la capacidad normal de generación y almacenamiento, la institución se vio obligada a mantener abiertas las compuertas del vertedero, en cumplimiento de los protocolos de seguridad de la presa.

El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, manifestó que, además de la crítica situación provocada por las inundaciones, la apertura de las compuertas ofrece un espectáculo que no se veía desde hace muchos años y que genera una importante afluencia de turistas.

“Nos está tocando un fenómeno de El Niño que está haciendo que la apertura de las compuertas se esté convirtiendo en habitual. Después de que pase este fenómeno, vamos a volver a las compuertas cerradas”, señaló.