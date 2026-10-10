El futuro de la educación y la salud mental: MEC promete psicólogos, pero docentes denuncian abandono

La educación paraguaya enfrenta un desafío donde la salud mental y los resultados académicos van de la mano: no es posible fortalecer el aprendizaje ni el desarrollo curricular sin garantizar el bienestar emocional en las aulas. Para el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, el futuro del sistema depende en buena medida de consolidar una red de consejería escolar capaz de intervenir directamente en las instituciones.

La cartera educativa proyecta incorporar 500 psicólogos al sistema, que se sumarían a los aproximadamente 1.300 profesionales que ya trabajan en la cartera. De alcanzarse esa meta, el plantel se aproximaría a los 2.000 especialistas, una cifra con la que la cartera estima poder ampliar la presencia en las escuelas del país.

Sin embargo, los datos oficiales reflejan la magnitud de la brecha actual. Contar con 1.300 psicólogos para unas 7.000 escuelas públicas existentes, implica una cobertura de apenas el 19%.

La iniciativa cobra especial relevancia en un escenario donde el acoso escolar o bullying, por ejemplo, afecta la trayectoria de miles de alumnos. Datos del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa), el 28% de los estudiantes evaluados en Paraguay afirmó haber sufrido bullying al menos una vez al mes (casi tres de cada diez jóvenes de 15 años de edad evaluados). El ciberbullying, por su parte, alcanzó al 5% de los examinados, superando el promedio regional del 3% y asociándose a un rendimiento académico significativamente menor al resto.

El plan del MEC: psicólogos dentro de la escuela

Ramírez plantea un cambio respecto de modelos previos: la figura del psicólogo escolar no debe limitarse a recibir derivaciones o cumplir un rol clínico pasivo, sino trabajar en el entorno educativo en contacto directo con estudiantes, padres y docentes.

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<b>Ejes principales de la propuesta oficial:</b>

Incorporación gradual: Se proyecta sumar 500 profesionales al plantel existente en el 2027 para aproximarse a una cobertura de 2.000 especialistas.

Rol de consejería escolar: Jornada de seis horas (cuatro de trabajo directo en aula/comunidad y dos para tareas técnicas de registro).

Selección por departamentos: Concurso territorial (entre 40 y 50 profesionales por zona) para evitar la deserción de cargos por costos de traslado.

Soporte al plantel docente: Evitar recargar a los profesores con la atención directa de problemas de salud mental sin contar con formación específica.

“Queremos trabajar un modelo distinto. Antes el psicólogo vivía como horas de consultorio; nosotros vemos que el psicólogo escolar no tiene nada de eso. Tiene que estar en la escuela, atender al niño, al padre y a los maestros. Creamos una jornada laboral de seis horas —cuatro en el aula y dos para informes— actuando finalmente como un consejero. El futuro del trabajo escolar está en el éxito de las acciones que tengamos en materia de desarrollo humano”, afirmó el ministro de Educación.

Queremos trabajar un modelo distinto. Antes el psicólogo vivía como horas de consultorio; nosotros vemos que el psicólogo escolar no tiene nada de eso. Tiene que estar en la escuela, atender al niño, al padre y a los maestros Luis Ramírez, ministro de Educación.

Para este nuevo esquema laboral, el MEC trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el diseño de un régimen salarial específico ajustado a la jornada de seis horas de lunes a viernes. “Nos llevó seis, ocho meses, pero hoy estamos ante una excelente propuesta para tener psicólogos educacionales con un salario acorde, que sería el salario de un maestro más el plus de movilidad”, explicó Ramírez.

La mirada crítica: “La salud mental no pasa solo por los psicólogos”, afirma sector docente

El anuncio del MEC sobre la contratación de medio millar de especialistas es recibido con fuerte escepticismo por el sector docente. Blanca Ávalos, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-SN), cuestionó el alcance del plan y calificó las declaraciones oficiales como un “discurso alejado de la realidad escolar”.

La gremialista aseguró que “la salud mental no pasa solamente por tener psicólogos, sino del trato que da la patronal, en este caso el Ministerio de Educación, a sus trabajadores”. Indicó que desde el Ministerio se crea un entorno de trabajo con alta presión, burocracia y falta de soporte que deteriora el bienestar emocional del maestro. Como muestra, indicó que su labor está sobrecargada por decenas de proyectos que traen dinero al Gobierno, pero llenan de trabajo extra y de papeleos a los educadores.

Cuando te sentís bien en tu trabajo es cuando producís, pero hoy la presión es impresionante y el maestro está sin contención Blanca Ávalos, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Sn0)

“El Ministerio de Educación hasta ahora no piensa en la salud mental de los docentes. No hay ninguna dirección de protección a la salud mental para los educadores dentro de la cartera. Sin embargo, cuando te sentís bien en tu trabajo es cuando producís, pero hoy la presión es impresionante y el maestro está sin contención”, remarcó. Además, denunció que los 500 psicólogos ya estaban en el presupuesto 2025, pero no los contrataron. Luego, dejaron avanzar el año y no ejecutaron los recursos para este rubro.

El debate es oportuno este 10 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, en un momento donde las comunidades educativas reclaman pasar de las promesas en la gestión de Luis Ramírez a medidas concretas que garanticen el bienestar tanto de estudiantes como de educadores en las salas de clase.