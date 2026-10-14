Pausa a nuevas universidades: La furibunda respuesta del titular de Aneaes al ministro de Educación

En un claro distanciamiento de la cautelosa postura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el presidente del consejo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, respaldó nuevamente y “firmemente” el proyecto de ley que busca congelar la habilitación de nuevas universidades por dos años.

Para el titular del órgano evaluador, la masificación sin control y la falta de criterios académicos han convertido a parte de la educación superior en un mero “negocio educativo”. Esta declaración claramente se desmarca de la tibia respuesta del ministro de Educación, Luis Ramírez, quien había declarado que la iniciativa podría dejar fuera a “universidades de prestigio” que deseen instalarse en Paraguay.

El pedido de no fundar más institutos surgió de senadores opositores ante la oleada de casos de títulos falsos y la condena a 8 años de prisión del exsenador Hernán Rivas, por su diploma falsificado de abogado.

“La formación de nuestro capital humano es demasiado importante para continuar subordinada a intereses particulares, improvisaciones regulatorias y proyectos educativos cuya contribución al desarrollo nacional nadie se ha tomado siquiera el trabajo de demostrar”, apuntó Duarte.

¿Por qué la Aneaes pide frenar la creación de nuevas universidades?

El titular de la Agencia, afirmó que desde la entidad consideran que no tiene sentido seguir creando instituciones “sin evidencia alguna” que justifique su necesidad, sin estudios sobre su pertinencia académica, regional y económica. Sumó a estos puntos la ausencia de un plan estratégico de educación superior,y agregó que construyen una propuesta al respecto.

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“Las prioridades en educación superior son otras, como por ejemplo, desterrar a los lobistas de intereses particulares de los órganos de decisión y regulación, garantizar la autonomía académica de la evaluación de la calidad, ordenar las miles de carreras existentes y fortalecer a las universidades que ya funcionan”, aseveró Duarte.

En este punto hay que recordar que en agosto pasado, se supo luego de una denuncia del propio titular de Educación, Luis Ramírez, que un grupo de rectores de universidades y públicas realizó un fuerte lobby ante el ministro del Interior, Enrique Riera, buscando aliados para intentar frenar las acreditaciones obligatorias desde el 2028.

Asimismo, advirtió sobre la urgencia de abrir una discusión seria frente a la revolución de la inteligencia artificial, las transformaciones del mercado laboral y las necesidades del desarrollo nacional. Para el titular del ente evaluador, esto exige combatir “sin contemplaciones ni dilaciones” el fraude académico, la venta de títulos y los negocios turbios que han encontrado terreno fértil en las debilidades del sistema.

Las principales denuncias y hallazgos en las universidades de Paraguay

Más de 1.700 carreras operan sin acreditación: Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 1.711 carreras de grado y posgrado funcionan en el país sin el sello de calidad de la Aneaes (1.270 nunca fueron evaluadas y 127 tienen la acreditación vencida).

Récord de 300 funcionarios sumariados en el MEC: La cartera educativa detectó más de 550 usuarios no autorizados cargando datos en el sistema de validación, lo que derivó en la investigación de 525 títulos sospechosos de falsedad y el procesamiento de 300 funcionarios, de los cuales 180 ya fueron desvinculados. La cartera educativa detectó más de 550 usuarios no autorizados cargando datos en el sistema de validación, lo que derivó en la investigación dey el procesamiento de 300 funcionarios, de los cuales 180 ya fueron desvinculados.

Títulos falsos a costos millonarios: Las pesquisas del Ministerio y del Ministerio Público revelaron un esquema que cobraba entre G. 6 millones y G. 25 millones por la confección y registro irregular de diplomas y certificados de estudio.

Más de 1.500 títulos falsos bajo sospecha fiscal en Educación: Investigaciones del Ministerio Público apuntan a la existencia de al menos 1.500 diplomas irregulares o presuntamente falsificados utilizados exclusivamente por docentes e instructores para acceder a rubros y escalafones en el sistema educativo. Investigaciones del Ministerio Público apuntan a la existencia de al menos 1.500 diplomas irregulares o presuntamente falsificados utilizados exclusivamente por docentes e instructores para acceder a rubros y escalafones en el sistema educativo.

¿Qué dijo el ministro de Educación sobre la creación de nuevas universidades?

Días atrás, el ministro de Educación, Luis Ramírez, se había mostrado cauteloso respecto al proyecto de ley que propone suspender por dos años la habilitación de nuevas instituciones de educación superior.

“Yo, lo que digo es que suspender algo no siempre te ayuda a funcionar en la línea que querés. Puede ser que sí, pero tiene que venir con una visión compleja”, había asegurado.

Duarte sentenció que esta medida legislativa no debe ser un simple “paréntesis administrativo” ni una espera pasiva, sino la oportunidad de construir un modelo articulado con reglas de habilitación rigurosas y mecanismos efectivos de aseguramiento de la calidad.