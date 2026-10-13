Dólar cae “sin paracaídas”: el reclamo de la UGP al equipo económico

Desde hace tiempo, la baja del dólar preocupa a quienes producen y exportan. Según advierten, este escenario se suma a otros factores que presionan los márgenes de sus actividades.

La cotización del dólar se ubica esta semana entorno a G. 5.700, con una depreciación acumulada del 20% frente al guaraní, según el Banco Central del Paraguay (BCP).

En esa línea, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, calificó la situación de la moneda estadounidense como una “caída sin paracaídas” y advirtió que el escenario se está volviendo alarmante, debido a que la cotización se encamina hacia los G. 5.000, según dijo.

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El dirigente cuestionó la continua pérdida de valor de la divisa, especialmente por su impacto en los sectores exportadores, como los de chía, sésamo, soja y carne.

Explicó que los costos de producción se pagan en guaraníes, mientras que los ingresos que reciben los productores y exportadores dependen del tipo de cambio vigente al momento de concretar las operaciones.

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El combustible, la “otra presión”

“Es muy grande la brecha y ahora estamos con otra presión, que es la suba constante de los combustibles, y cada vez el producto tiene menos valor. Entonces, la relación entre cuántos kilos tenía que vender de algún producto para comprar tantos litros de combustible se está deteriorando rápidamente”, apuntó.

El gremialista señaló que el escenario es preocupante y aseguró que afectará la competitividad del país. En ese sentido, sostuvo que el equipo económico -integran todos los Ministerios y el BCP-, en especial el de Economía y Finanzas (MEF) necesitan tener una “mirada más amplia de hacia dónde vamos” para transmitir tranquilidad a la población.

Mucha incertidumbre

“Hay mucha incertidumbre en relación con la caída del dólar, porque el BCP está analizando un solo indicador, que es la inflación. Si bien ese es el trabajo del ente matriz, algo que no criticamos, pero el equipo económico tendría que tener una mirada más amplia sobre cómo está impactando en la economía”, reiteró

Asimismo, la decisión de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de elevar su tasa de interés volvió a generar expectativa sobre el rumbo del dólar frente al guaraní

En esa línea, consideró crucial tomar medidas para mejorar el escenario. Mencionó que Estados Unidos ya subió las tasas de interés y que en otros mercados se observa un “pequeño repunte” del dólar, mientras que en Paraguay la divisa sigue cayendo sin paracaídas.

Consultado sobre si la combinación de la caída del dólar y el aumento de los combustibles podría reducir la rentabilidad del sector, Cristaldo sostuvo que el flujo financiero está ajustado y advirtió que, cuando esta situación se prolonga, los agentes económicos tienden a postergar sus inversiones.

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Paraguay, socio del Mercosur en “igualdad de condiciones”

Por otro lado, Cristaldo se refirió a la distribución de las cuotas del Mercosur para el acceso al mercado europeo, un tema que sigue en discusión y aún no tiene una resolución dentro del bloque sudamericano.

Al respecto, manifestó que el sector trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con los ministerios de Industria y de Agricultura, para abordar esta cuestión.

Señaló que Paraguay es socio del Mercosur en igualdad de condiciones con los demás países, por lo que considera que las cuotas comunes deben distribuirse de manera proporcional, con un 25% para cada miembro. “No entiendo por qué van a aplicar un criterio diferente”, cuestionó el dirigente.