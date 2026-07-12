Falta una visión compartida del rumbo de la carne para que Paraguay gane su mundial, dice directivo de Appec

Paraguay exportó 132 millones de kilos de carne en el primer semestre, un 28,5% menos que el año pasado, pero el precio promedio subió 19% hasta US$ 6,81 por kilo.

En el sector se discute si esa cifra alcanza para asegurar la exportación mientras que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) negocia con México, Turquía y Egipto. y la Unión Europea amplió la Cuota Hilton a más razas y categorías animales.

Para Fernando Serratti, directivo de Appec, falta una visión compartida del rumbo que tiene que tomar el sector entre todos los gremios para que el mismo pueda ganar su propio mundial que disputa hoy día.

Destacó que si bien se está exportando y se obtienen mayores ingresos por el volumen del producto, como la exportación a Estados Unidos, es necesario que tanto las instituciones como los gremios de productores tengan una visión compartida ante los vertiginosos cambios del mundo actual.

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“Yo creo que a nosotros nos falta armonizar un poco, primero entre productores, entre gremios de productores, luego salir a buscar esa visión con con los demás eslabones de la cadena, pero sin lugar a dudas tienen que estar todos adentro y el gobierno también”, insistió.

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Faena bajó 24%

La falta de este espacio para armonizar generó incluso que no se discuta la caída del 24% de la faena, además de considera en cuanto terminaría la cantidad total de cabezas de ganado en el año, considerando que actualmente 2.200.000 actuales, lo cual es muy variante.

“Hay países que avanzan lentamente y no es porque nos falta recurso o talento, es porque porque cada actor empuja en una dirección distinta y no tienen una visión compartida, la energía se dispersa, los conflictos aumentan las decisiones se deben reactivar en lugar estratégico”, concluyó.