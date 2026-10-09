Nueva baja en cotización del dólar, que cierra la semana por debajo de G. 5.700

La cotización del dólar mantiene una tendencia descendente en Paraguay y ya perforó la barrera de los G. 5.700 en el circuito interbancario. En el mercado minorista, la moneda estadounidense se negoció este viernes en torno a los G. 5.720, por debajo de la cotización de la jornada anterior.

Las últimas operaciones interbancarias registradas este viernes ubicaron el tipo de cambio en G. 5.694 por dólar, de acuerdo con los registros del Banco Central del Paraguay (BCP).

La caída consolida una apreciación inusual del guaraní, que ganó aproximadamente 19% de valor frente al dólar en los últimos doce meses y 28% desde abril de 2025. Traducido a precios, cada dólar cuesta hoy unos G. 1.340 menos que hace un año y cerca de G. 2.270 menos que en abril del año pasado.

Lea más: Dólar a la baja: Se profundiza caída de la cotización que ya se acerca a los G. 5.700

Impactos de la cotización

Por un lado, la caída representa un alivio para los importadores y para los sectores que dependen de insumos cotizados en moneda extranjera, lo que además viene compensando la inflación de los bienes importados.

La baja del dólar tiende a moderar presiones sobre los precios de productos importados. Entre ellos se encuentran combustibles, bienes tecnológicos, vehículos, medicamentos y diversos insumos industriales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, genera preocupación entre exportadores, especialmente aquellos que reciben sus ingresos en dólares y deben afrontar costos internos en guaraníes.

Lea más: La Fed sube tasas, pero el dólar baja en Paraguay: qué explica el movimiento del guaraní

¿Qué explica esta baja del dólar?

Agentes económicos explican que el comportamiento de la divisa responde a una mayor oferta de dólares en el mercado local, en un contexto de operaciones comerciales y financieras.

También señalan una incidencia de la evolución internacional del dólar frente a otras monedas y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

Analistas recomiendan comparar cotizaciones antes de concretar transacciones, especialmente para viajes, importaciones o pagos externos.

El Banco Central del Paraguay monitorea de cerca la evolución cambiaria y por el momento no ha intervenido el mercado, lo que viene generando reacciones de los agentes económicos que vienen pidiendo al BCP que tome algunas acciones para blindar la economía de mayores riesgos.