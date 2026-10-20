ANDE retiró 128 conexiones irregulares en Minga Guazú y regularizó 160 en Itá

Según informó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el operativo en Minga Guazú se hizo en el kilómetro 20, lado Acaray, y movilizó a 10 cuadrillas de la institución, además de equipos de empresas contratistas.

Esas cuadrillas identificaron 128 conexiones directas irregulares en la zona, es decir, tendidos que toman energía sin pasar por el sistema formal de medición y facturación.

Durante la jornada, varios usuarios comenzaron el proceso para regularizar su suministro, con lo que pasarían a contar con un servicio formal y ajustado a las disposiciones vigentes, de acuerdo con lo publicado por la estatal.

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La ANDE enmarcó la acción en su estrategia institucional contra las pérdidas eléctricas, con la que busca promover el uso seguro y legal de la energía y proteger la infraestructura que abastece a toda la comunidad.

Las conexiones directas no solo representan energía que la empresa estatal no cobra. También implican riesgos para la seguridad de las familias y de las redes, por la precariedad de las instalaciones.

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Otro operativo en Itá

Pocos días antes, el viernes 16 de octubre, la institución ejecutó una acción similar en el asentamiento Tierra Prometida, en la ciudad de Itá, departamento Central. Allí se regularizaron 160 conexiones eléctricas.

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Los trabajos estuvieron a cargo de funcionarios de la ANDE, con apoyo de empresas contratistas, en el marco de la Licitación Pública Nacional (LPN) N.º 1927/2025, bajo la modalidad HHP5.

Según la ANDE, la intervención integra el Plan de Reducción de Pérdidas de la Regional Central, cuyo propósito es combatir las conexiones irregulares, formalizar el servicio y reforzar la seguridad de las instalaciones.

Lo que viene

La institución sostuvo que el operativo beneficia directamente a las familias del sector, al reducir los riesgos de las instalaciones precarias y mejorar la continuidad y la calidad del suministro.

La ANDE anunció que continuará con operativos en distintas zonas del país, con el objetivo de fomentar el uso seguro y responsable de la energía, reducir las pérdidas y garantizar un servicio más confiable.