ANDE retira 180 conexiones irregulares en Paraguarí tras operativo masivo

En una masiva intervención ejecutada en la compañía Soto Rugua, departamento de Paraguarí, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró un total de 180 conexiones directas sin medidor. El procedimiento, llevado a cabo el martes 21 de julio, apuntó a frenar el hurto de energía en la zona, una problemática persistente que impacta directamente en la estabilidad del suministro eléctrico y en las arcas de la empresa estatal.

El despliegue operativo requirió la movilización de 23 funcionarios de la ANDE, 10 vehículos institucionales y personal de empresas contratistas. La intervención contó además con la cobertura de la Policía Nacional y medios de comunicación locales para garantizar el desarrollo de las tareas sin incidentes.

Las tareas de fiscalización forman parte del Plan de Reducción de Pérdidas que ejecuta la Regional Central de la institución. Este esquema busca combatir el robo de energía, fomentar la formalización del servicio y fortalecer la infraestructura eléctrica en comunidades vulnerables.

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Desde la empresa estatal argumentaron que las conexiones clandestinas representan una sobrecarga no planificada en la red de distribución. Esta situación suele desencadenar cortes no programados y fluctuaciones de voltaje que terminan perjudicando a los clientes que abonan regularmente por el servicio.

Seguridad y calidad del suministro

Más allá del impacto económico por las pérdidas no técnicas, la institución remarcó la importancia de formalizar el suministro para prevenir accidentes domésticos o incendios provocados por instalaciones precarias e improvisadas.

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“Contar con una conexión legal no solo protege a las familias al reducir el riesgo de accidentes, sino que también contribuye a mejorar la calidad y la continuidad del servicio para toda la comunidad”, destacaron desde la ANDE.

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La institución mantendrá las fiscalizaciones de forma periódica en distintos puntos del departamento de Paraguarí y la Región Central, exhortando a los usuarios en situación irregular a acercarse a las oficinas comerciales para normalizar sus suministros.