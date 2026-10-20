Diferencial de tasas fortalece al guaraní, pero aumenta la presión sobre inversión

El Índice sugiere que la persistente caída del dólar en Paraguay responde hoy, en buena medida, a factores internos y no únicamente al comportamiento internacional de la moneda estadounidense. Uno de los principales elementos detrás de esta dinámica es el diferencial entre las tasas de interés en guaraníes y dólares, que genera incentivos para posicionarse en moneda local y fortalece al guaraní frente al dólar.

Un ejercicio ilustrativo permite dimensionar este fenómeno. Si una inversión en dólares rinde 5% anual, mientras una colocación equivalente en guaraníes obtiene 12% y, al mismo tiempo, la moneda local se aprecia, el rendimiento final medido nuevamente en dólares puede ser considerablemente mayor. En el ejemplo analizado, el retorno alcanzaba 27,7%, frente al 5% de mantener la posición original en moneda estadounidense. Se trata de una simulación, pero refleja con claridad el incentivo económico detrás del denominado carry trade.

A esta dinámica se suma un fenómeno relativamente nuevo: la colocación internacional de Bonos Soberanos denominados en guaraníes. Paraguay realizó emisiones de este tipo por el equivalente a US$ 500 millones en 2024, US$ 600 millones en 2025 y US$ 1.000 millones en febrero de 2026. Esta última operación se realizó a 12 años y una tasa de 8,5%.

Al tratarse de títulos emitidos en moneda local, los inversionistas internacionales necesitan acceder a guaraníes para adquirirlos. Este proceso incrementa la demanda por la moneda local y, al mismo tiempo, introduce dólares en la economía paraguaya, lo que contribuye a una mayor oferta de divisas en el mercado.

El ingreso de capitales es, principalmente, de naturaleza financiera y se diferencia de una inversión productiva asociada a nuevas fábricas o ampliaciones de capacidad. La economía paraguaya atraviesa así una situación menos habitual respecto de años anteriores, con flujos financieros que también ayudan a explicar parte del comportamiento reciente del tipo de cambio.

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La preocupación aparece cuando la apreciación del guaraní alcanza niveles que afectan a los sectores vinculados al comercio exterior. Paraguay cuenta con una oferta exportable importante en productos agrícolas, carne y manufacturas, por lo que un dólar muy bajo reduce los ingresos en moneda local de quienes venden al exterior. La maquila también enfrenta riesgos, ya que muchas empresas operan con contratos pactados en dólares que no pueden modificarse de inmediato ante cambios bruscos del tipo de cambio.

La volatilidad tampoco representa necesariamente una ventaja para los importadores. Las operaciones de comercio exterior pueden tardar meses en concretarse y una variación significativa del tipo de cambio durante ese período dificulta la estimación de costos, márgenes y precios finales.

El escenario cambiario también comienza a conectarse con la inversión. Los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran una caída interanual de 11,8% en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). En este contexto, las elevadas tasas en guaraníes y la incertidumbre cambiaria pueden influir en las decisiones de inversión, empleo y planificación empresarial.

La estabilidad macroeconómica no implica únicamente mantener una inflación baja. También supone que las empresas puedan elaborar presupuestos y proyectar costos con un nivel razonable de previsibilidad. Cuando el tipo de cambio presenta movimientos pronunciados, aumenta el margen de error de esas decisiones.

Una mayor liquidez en el mercado podría contribuir a reducir las tasas en guaraníes, disminuir los incentivos al Carry Trade y abaratar el costo del crédito. Esto, a su vez, podría favorecer una recuperación de la inversión y moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Respecto al cierre de 2026, el escenario continúa siendo difícil de proyectar debido al actual desequilibrio. Si las tendencias vigentes no se revierten, la presión bajista sobre el dólar podría continuar.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.