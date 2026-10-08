Dólar a la baja: Se profundiza caída de la cotización que ya se acerca a los G. 5.700

El tipo de cambio en Paraguay extendió este jueves su racha descendente y llevó al dólar estadounidense a niveles que no se observaban desde 2018. En el mercado minorista, la divisa se negoció en torno a G. 5.730, mientras que en el circuito interbancario cerró en G. 5.706, muy cerca de la barrera de los G. 5.700.

La caída consolida una apreciación inusual del guaraní, que ganó aproximadamente 19% de valor frente al dólar en los últimos doce meses y 28% desde abril de 2025. Traducido a precios, cada dólar cuesta hoy unos G. 1.340 menos que hace un año y cerca de G. 2.270 menos que en abril del año pasado.

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El mercado minorista perfora nuevos niveles

Un relevamiento realizado este jueves en las principales casas de cambio del microcentro mostró cotizaciones de compra del dólar ubicadas entre G. 5.750 y G. 5.730. El promedio del mercado efectivo o minorista se instaló así en torno a este último valor, configurando un nuevo piso para la moneda estadounidense.

El descenso fue todavía más marcado en el mercado mayorista. De acuerdo con los datos reportados al cierre de las operaciones, el dólar interbancario se ubicó en G. 5.706, con una baja de 50 puntos respecto de la jornada anterior.

La diferencia entre ambos segmentos responde a la dinámica habitual del mercado: el tipo de cambio minorista incorpora los márgenes de las casas de cambio y bancos para operaciones de efectivo, mientras el interbancario refleja las transacciones de mayor volumen entre entidades financieras.

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Un guaraní fortalecido por el ingreso de divisas

El Banco Central del Paraguay (BCP) mantiene hasta ahora una posición de no intervención. Según la explicación de la autoridad monetaria, la fortaleza del guaraní responde a factores de mercado vinculados con la expansión de la economía, el aumento de las exportaciones y una mayor entrada de dólares por inversiones.

Ese flujo de divisas incrementa la oferta de dólares en el mercado local y, en consecuencia, presiona a la baja su cotización frente a la moneda paraguaya. El buen desempeño de las exportaciones agrícolas aparece como uno de los principales elementos detrás de ese movimiento.

El banco Itaú en su reciente reporte mensual coincidió en que la moneda paraguaya se mantuvo firme durante 2026, impulsada por las exportaciones del sector agropecuario y por los rendimientos ofrecidos por instrumentos denominados en guaraníes. Sin embargo, mantuvo sin cambios su proyección en G. 6.100 para el 2026 y G. 6.150 para el 2027.

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Exportadores e inmobiliarias reclaman una reacción del BCP

La depreciación del dólar, sin embargo, no tiene el mismo efecto para todos los sectores. Exportadores, actores del mercado inmobiliario y otros segmentos de la economía han expresado preocupación por la velocidad de la caída y sus consecuencias sobre la previsibilidad de los negocios.

Para las empresas que reciben ingresos en dólares pero enfrentan una parte relevante de sus costos en guaraníes, un tipo de cambio más bajo reduce el valor local de sus ventas externas. Las advertencias se concentran, además, en los posibles desajustes que una apreciación acelerada de la moneda nacional puede generar sobre la actividad productiva.

Pese a esos reclamos, el BCP no realizó intervenciones en el mercado cambiario. Agentes económicos consultados consideran necesaria una acción del regulador para moderar la tendencia y limitar sus efectos sobre los sectores más expuestos al dólar.