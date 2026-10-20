Economista insta al BCP a preservar la confianza del público con medidas correctivas rápidas

El economista Jorge Schreiner, exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y extitular de la Bolsa de Valores de Asunción, destacó la iniciativa de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) en defensa del sistema bancario. A su criterio, el pronunciamiento del gremio resultó equilibrado, firme y adecuado, al transmitir una inquietud genuina sobre la urgencia de ofrecer respuestas oportunas para sostener la confianza del público y garantizar la igualdad de trato entre las entidades supervisadas.

El economista se refirió al comunicado de la Asoban que emitió el fin de semana y en el que calificó de “incompleta” la respuesta brindada por el BCP a los pedidos de informes solicitados por la Cámara de Senadores respecto a normas de cumplimiento de Ueno Bank con empresas vinculadas, concentración de fondos públicos y otros. La cuestionada entidad bancaria, goza de fuertes vínculos con el Poder de turno, ya que el propio presidente Santiago Peña fue accionista del Holding y en poco tiempo logro escalar y posicionarse entre los mayores captadores de los fondos públicos.

“El rol más delicado que tiene el Banco Central es preservar esa confianza del público. Y la confianza del público se logra tomando medidas correctivas rápidas. Sancionando a quien tenga que sancionar y no hacer distinción de quien sea. Comparto la visión, tiene que hacerse la corrección lo más rápidamente posible y explicar eso al público”, expresó Schreiner.

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Riesgo en operaciones con empresas vinculadas

El especialista consideró razonable la postura de la Asoban referente a las operaciones de intermediarias financieras con empresas vinculadas que exceden el límite legal, dado el elevado riesgo que conllevan. Schreiner explicó que, mientras en las transacciones con terceros los precios son públicos y de mercado, los servicios entre empresas del mismo grupo suelen acordarse con valores pactados para favorecer a una parte.

En ese sentido, detalló que las discrepancias se vuelven evidentes cuando se compara el costo de un servicio entre vinculadas frente al precio aplicado a otras entidades por el mismo concepto. Ante esta situación que se puede dar, sostuvo que la preocupación expresada por el gremio constituye una duda válida que merece atención adecuada.

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Potestad legal para exigir correcciones urgentes

En relación con las acciones institucionales, Schreiner recordó que la banca matriz cuenta con la absoluta potestad de tomar medidas inmediatas, con independencia del trámite de un sumario administrativo. Explicó que la ley de bancos establece un plazo de diez días para requerir que se corrija cualquier exceso detectado o para exigir un plan de regularización, dado que el sumario responde únicamente a la aplicación de sanciones y no limita la urgencia de la corrección.

El economista enfatizó que la adecuación de límites legales es una exigencia que el BCP puede solicitar de forma inmediata, coincidiendo en que el pedido de la Asoban es correcto y legal.

Exigen reglas parejas para evitar resentir el sistema

Respecto a la exigencia de condiciones equitativas, Schreiner subrayó que brindar señales claras es fundamental para mantener la credibilidad del sector, advirtiendo sobre la percepción de una generosidad excesiva hacia una entidad (en referencia a ueno bank). Indicó que esta flexibilidad no solo provino del BCP, sino también del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo consejo invirtió el orden de sus reglas de colocación de fondos.

Detalló que el IPS priorizó la rentabilidad por encima de la seguridad y la liquidez, alterando el criterio de protección de sus recursos. Para el profesional, esta serie de flexibilizaciones en favor de una entidad genera discriminación y termina por resentir la confianza general del sistema.

Asimismo, remarcó que la función más delicada del Banco Central es preservar la confianza de los ahorristas, lo cual se logra aplicando medidas correctivas rápidas, sancionando a los infractores sin distinción y comunicando al público con claridad cuando las faltas hayan sido subsanadas.

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Secreto bancario no protege la información de la entidad

Por último, el exdirector de la banca matriz coincidió con Asoban al calificar de “muy vaga e incompleta” la respuesta brindada por el BCP ante los cuestionamientos. Aclaró que las restricciones del secreto bancario protegen únicamente los datos de los clientes, pero no las operaciones o situaciones financieras de las entidades bancarias.

En esa línea, sostuvo que cualquier exceso de límites o requerimiento de ajuste aplicado a un banco es de carácter público. Añadió que el Congreso se enfocó equivocadamente en indagar sobre los clientes en lugar del desempeño de la entidad, lo que ofreció margen a la banca matriz para dar una explicación insuficiente