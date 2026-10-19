Asoban cuestiona informe “incompleto” del BCP e insta a garantizar la igualdad ante la ley

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió un comunicado institucional en el que calificó como “incompleta” la respuesta brindada por el Banco Central del Paraguay (BCP) a los pedidos de informes solicitados por la Cámara de Senadores de la Nación respecto a normas de cumplimiento de Ueno Bank con empresas vinculadas, concentración de fondos públicos. La cuestionada entidad bancaria, goza de fuertes vínculos con el Poder de turno, ya que el propio presidente Santiago Peña fue accionista del Holding y en poco tiempo logro escalar y posicionarse entre los mayores captadores de los fondos públicos.

En poco más de dos años, la entidad bancaria ligada a exsocios del presidente Santiago Peña pasó de captaciones iniciales de depósitos públicos por G. 70.000 millones a un flujo de G. 3,45 billones. Mientras en guaraníes el volumen alcanzó estas cifras récord, a finales de 2025 la cartera en dólares –inexistente al inicio del periodo– trepó a US$ 251 millones.

Si bien el gremio bancario reconoció que la banca matriz respondió dentro del plazo correspondiente, remarcó que la información proporcionada no logró disipar las principales preocupaciones sobre el ejercicio de la supervisión bancaria. Asimismo, enfatizaron que una respuesta de tal trascendencia debió contar con la aprobación expresa del Directorio del BCP, como máxima autoridad de la institución, y no como en este caso que solo contó con la firma del presidente de la banca matriz, Carlos Carvallo.

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Rechazan conflicto comercial y señalan cuestión de fondo

Desde la Asoban descartaron cualquier interpretación que atribuya su postura a intereses o disputas comerciales, afirmando que se trata de una preocupación genuina por la solvencia, solidez y confianza en el sistema financiero. El gremio detalló que ya había manifestado sus inquietudes por escrito al BCP en junio de 2025 y en septiembre de 2026 por las vías institucionales.

En dicha ocasión, ya el gremio bancario había advertido que la exposición con empresas del propio grupo económico alcanzó G. 2,94 billones al cierre de 2025, importe equivalente al 133% del Patrimonio Efectivo reportado por ese propio banco.

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Según expresaron en esta ocasión, la cuestión de fondo sigue abierta y se centra en la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y en la razonabilidad de dichas operaciones conforme a la Ley de Bancos y los criterios del Comité de Basilea. Aclararon además que este tipo de datos no tiene carácter reservado y que la falta de respuestas claras genera dudas en el mercado

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Una respuesta valorable pero incompleta

En el segundo punto, el gremio bancario señala como positivo el hecho de que el Banco Central del Paraguay (BCP), haya respondido el pedido de informe de la Cámara de Senadores respecto a Ueno Bank, operaciones con empresas vinculadas, manejo de fondos públicos y eventuales irregularidades contables. Sin embargo, el comunicado expresa tajantemente que las respuestas del BCP sobre dichos temas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza.

Otra observación realizada por el gremio bancario es que una respuesta a un pedido de tal naturaleza por parte del Congreso ameritaba contar con la aprobación expresa del directorio, y no solo de su titular.

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Exigen un mismo criterio e igualdad para todas las entidades

En el documento, los bancos asociados instaron a respetar el principio de igualdad ante la ley, argumentando que la solvencia de una entidad no puede depender de un trato diferenciado en comparación con las demás. Por ello, solicitaron que el BCP informe sobre la solvencia de todas las instituciones que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando un mismo criterio sobre pérdidas diferidas, el cálculo del patrimonio efectivo previsto en el artículo 56 de la Ley de Bancos y el tratamiento de participaciones en empresas del mismo grupo. Asoban remarcó que el secreto bancario protege a los clientes, pero no ampara los actos ni los criterios del organismo supervisor.

Urgen medidas correctivas inmediatas sin esperar sumarios

Respecto a la aplicación de normativas, el gremio indicó que la corrección de irregularidades no debe postergarse hasta la conclusión de un proceso sumarial, que puede durar mucho tiempo, dado que la Ley N.° 2334/03 faculta a adoptar medidas correctivas de manera inmediata. Advirtieron que dilatar los ajustes necesarios envía señales negativas al mercado y pone en riesgo la credibilidad del supervisor.

Finalmente, Asoban ratificó que el sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía para proteger a los ahorristas dentro de los límites legales, e instó al Presidente del BCP (Carlos Carvallo), a su Directorio y a la Superintendencia de Bancos a actuar a tiempo con total claridad y transparencia.

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¿Qué contiene las respuestas del BCP y que se excluyó?

El documento respondido por el BCP abarca 31 preguntas técnico-financieras asociadas a transacciones bursátiles, operaciones con el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), límites de crédito bajo la Resolución 134 y el estado de un memorando del exgerente Fernando Rivarola (que el BCP indicó que nunca ingresó formalmente).

El BCP confirma la recepción del informe Rivarola por correo el 10 de julio del corriente, sin embargo, para esa fecha el ya había sido trasladado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El BCP evitó responder 8 de las 31 preguntas formuladas (específicamente las preguntas 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 16) y argumentó que estas consultas requerían revelar datos sobre operaciones de terceros y transferencias de carteras específicas, protegidas de manera estricta bajo el secreto bancario contemplado en la ley orgánica de la institución.

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No obstante, las autoridades interinas del BCP confirmaron al Congreso que se ha iniciado un proceso de investigación o “presumario” administrativo a Ueno Bank a raíz de irregularidades operativas preventivas detectadas por la Superintendencia de Bancos entre el 5 y el 6 de junio de 2026