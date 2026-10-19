Ueno: Peña respalda posición de Asoban y pide “solución técnica” al BCP

El presidente Santiago Peña se refirió al comunicado de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que cuestionó las respuestas remitidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) a la Cámara de Senadores sobre la supervisión bancaria y el cumplimiento de normas por parte de Ueno Bank.

“Dejan en claro que esto no es una disputa comercial, que realmente hay una genuina preocupación. Nosotros hemos transmitido esa preocupación al seno del BCP”, declaró.

Peña calificó el pronunciamiento del gremio bancario como “balanceado” y destacó que reconoce la solidez del sistema financiero paraguayo. No obstante, admitió que las controversias generaron preocupación entre los ciudadanos.

“El comunicado fue balanceado. Creo que hace reconocimiento de que el sistema financiero es sólido. Todo este ruido también generó mucha preocupación en la ciudadanía y creo que eso no es bueno ni favorable. Creo que esto busca calmar”, manifestó.

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Peña y los pedidos de cambios en el BCP

Consultado sobre los sectores políticos y financieros que plantean cambios en el directorio del Banco Central, encabezado por Carlos Carvallo, Peña señaló que la institución tiene un marco institucional diferente al de los ministerios y otros organismos del Poder Ejecutivo.

“El BCP, a diferencia de un ministerio, tiene una institucionalidad que está consagrada en la Constitución. Los cambios que no son imposibles, pero tienen un mecanismo diferente al cambio que tiene un secretario de Estado o un presidente de un ente”, explicó.

Espera una solución técnica sobre Ueno Bank

Peña remarcó que el Banco Central debe encontrar una salida a las dudas planteadas en torno a las operaciones de Ueno Bank y su solvencia, mediante los mecanismos técnicos e institucionales correspondientes.

“Lo que necesitamos es que el BCP encuentre, a través de su trabajo técnico al interior del BCP, los mecanismos de solución y, por supuesto, garantizar como dar tranquilidad a toda la ciudadanía”, expresó.

El presidente también fue consultado sobre las exigencias de transparencia e igualdad de condiciones planteadas por Asoban. Al respecto, sostuvo que corresponde a la banca matriz responder a esos reclamos dentro del marco legal.

“Esos son los planteamientos que le ponen al BCP y va a tener que responder con todos los mecanismos legales que le da la ley”, afirmó.

Asoban cuestiona las respuestas del BCP al Senado

La Asoban calificó como “incompleta” la respuesta del BCP a los pedidos de informes de la Cámara de Senadores relacionados con las normas de cumplimiento de Ueno Bank en sus operaciones con empresas vinculadas y la concentración de fondos públicos.

Si bien el gremio reconoció que la banca matriz respondió dentro del plazo correspondiente, sostuvo que la información remitida no despejó las principales dudas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.

Asoban también cuestionó que la respuesta contara únicamente con la firma del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y sostuvo que, por la trascendencia del asunto, debió tener la aprobación expresa del Directorio de la institución.

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No responden a intereses comerciales

El gremio rechazó que sus planteamientos respondan a intereses comerciales o disputas entre entidades financieras. En cambio, afirmó que sus preocupaciones están relacionadas con la solvencia, la solidez y la confianza en el sistema financiero.

Además, reclamó que se aplique el mismo criterio regulatorio a todas las entidades bancarias y que se adopten medidas correctivas inmediatas cuando corresponda.