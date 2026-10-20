IPPSE: US$ 18.000 millones en 4 hidroeléctricas alcanzaría para cubrir apenas 4 o 5 años de demanda

El IPPSE analizó lo que significaría ampliar Yacyretá e Itaipú y construir Itacorá-Itatí y Corpus Christi para nuestro sistema eléctrico. Estas hidroeléctricas aportarían unos 3.745 MW al Paraguay, pero ninguna está programada y tardarían entre 10 y 14 años, es decir, llegarían tarde al lapso crítico, estimado entre 2028-2030.

En su Informe Técnico N.º 2/26 “Requerimientos de generación eléctrica para cubrir la demanda de potencia y el consumo de energía del Paraguay. Riesgo de crisis energética periodo 2026 – 2035, parte II”, el IPPSE es categórico al señalar que todos los proyectos de hidroeléctricas binacionales están en fase preliminar, no programados, y dependen de decisiones políticas y negociaciones con Argentina y Brasil. Los cronogramas asumen que en 2027 comenzarían las gestiones formales.

Sumados los costos directos de cada obra que calcula el IPPSE, la cuenta llega a unos US$ 17.820 millones.

La ampliación de Yacyretá demandaría US$ 3.720 millones (US$ 1.120 millones la primera etapa y US$ 2.600 millones la segunda), Itacorá-Itatí otros US$ 5.000 millones, Corpus Christi US$ 7.500 millones y la ampliación de Itaipú US$ 1.600 millones. Con cuatro centrales operando, nuestro país dispondría de unos 3.745 MW que, según el informe, cubrirían apenas 4 o 5 años de crecimiento de la demanda, estimado entre 800 y 1.000 MW por año.

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Yacyretá e Itacorá-Itatí

La ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá sumaría 10 unidades de 155 MW (1.550 MW) hasta completar las 30 previstas en el Tratado. Lo harían en dos etapas, con un costo directo de US$ 1.120 millones la primera, que prevé tres unidades, y US$ 2.600 millones la segunda, para sumar 7 unidades. Su plazo total es de 14 años.

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La segunda etapa depende de un embalse compensador aguas abajo. El IPPSE considera mejor opción a Itacorá-Itatí, de 1.660 MW, entre Ñeembucú (Paraguay) y Corrientes (Argentina), con un costo de US$ 5.000 millones y operación estimada entre 2038 y 2040.

Antes de avanzar con Yacyretá, el informe señala que debe resolverse la cuestión de la deuda de la EBY.

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Corpus Christi e Itaipú

La Central Hidroeléctrica Corpus Christi, en su alternativa Pindoí (cerca de Puerto Hohenau), tendría 2.880 MW y un costo de US$ 7.500 millones. Su mayor obstáculo es político: el plebiscito del 14 de abril de 1996 en la provincia de Misiones, ocasión en que la población se manifestó en contra del proyecto.

También exige revisar el Acuerdo Tripartito entre Paraguay, Brasil y Argentina referente al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Paraná, de 1979, por el cual se establecieron condiciones para la construcción y operación de la futura CH Corpus y para la operación de la CH Itaipú, a fin de optimizar la producción de ésta, y al mismo tiempo, la navegación del río Paraná aguas abajo.

Se debe realizar actualización de estudios y negociaciones sobre los efectos del embalse de la CH Corpus sobre el salto y la operación de CH Itaipú y CH Acaray, menciona el informe.

Por su parte, la ampliación de Itaipú sería de 1.400 MW como central de punta, con un costo de US$ 1.600 millones y estaría en operación recién en 2035-2036.

Para posibilitar el aumento de capacidad de generación en Itaipú habrá que negociar con Brasil y con Argentina, según corresponda, para modificar el Anexo “B” del Tratado de Itaipú y el “Acuerdo Tripartito entre Paraguay, Brasil y Argentina referente al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Paraná”. Para el IPPSE, la repotenciación de las máquinas actuales se estudia y sus resultados se esperan en un año, por lo que no es considerada una alternativa real.

“Si en el 2027 se decide realizar este proyecto, entraría en operación recién a finales de la década del 2030. En esa época, su capacidad de 700 MW (aprox.) para el Paraguay, cubriría solamente el crecimiento de 1 año de la Demanda nacional, según las proyecciones”, sostiene el estudio.

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Insuficientes y todas sobre el mismo río

Aun si se construyeran todas, el aporte para Paraguay (unos 3.745 MW) cubriría solo 4 a 5 años de crecimiento de la demanda, según el informe.

Además, todas están sobre el río Paraná. Una eventual crisis hídrica afectaría a todas las centrales a la vez. Por eso el IPPSE advierte que se necesitará una “reserva estratégica” y fuentes firmes de otro tipo.