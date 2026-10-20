¿Se viene una nueva suba del diésel?

“(El diésel) está muy inestable. Entre ayer y hoy realmente está con un pico que tuvimos al comienzo de la guerra con Irán, que estalló el 28 de febrero. Esos primeros días de marzo tuvo un pico importante y después fluctuaciones, pero ahora el diésel específicamente está al mismo nivel que en aquel entonces. La gasolina está más estable, pero el diésel está con valores muy altos”, dijo el representante del emblema privado.

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Cáceres apuntó a las restricciones que pesan sobre Rusia, que es el proveedor más importante de este combustible en Europa, debido al conflicto bélico con Ucrania como la causa principal de la inestabilidad en el precio. “Nosotros somos tomadores de precio y la información que nos llega de los proveedores internacionales y de público conocimiento es que el gran productor de diésel en Europa, que es Rusia, está con restricciones en la venta de su producto”, subrayó.

Por otro lado, explicó que la demanda de combustible en el hemisferio norte aumentó debido a la entrada del invierno en esa zona del planeta. “Allí hay más demanda de diésel por el invierno, la calefacción, etcétera. Por la ley de oferta y demanda, ese es uno de los motivos por los cuales está subiendo el precio”, retrató el gerente de Copetrol.

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No se registran problemas de desabastecimiento

Consultado acerca del stock local, aclaró que por el momento no registran problemas de abastecimiento. “El 90% de lo que consumimos en Paraguay viene de la refinería de Pemex en el estado de Texas, en Estados Unidos. Por lo tanto, no se avizora un problema de suministro, pero sí el tema del precio porque es un commodity y somos tomadores de precio”, refirió.

Agregó que la situación hubiera sido más crítica si no se daba la caída en la cotización del dólar que ocurre en la actualidad. “Los valores que tenemos ahora del dólar no los tenemos en años, y eso ayuda a compensar en parte, no todo. La cotización internacional tiene el peso más fuerte y lo que viene a continuación es el dólar”, detalló.

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¿Cuando va a subir el diésel?

Sobre cuando podría darse el reajuste, Jorge Cáceres se limitó a decir que están atentos a si este aumento internacional se mantiene o representa un pico para volver a fluctuar. “Si se mantienen en estos niveles, lamentablemente va a tener que haber algún ajuste, pero es muy difícil de pronosticar”, explicó.

“Queremos ser cautos con eso. Sabemos del impacto que tiene en toda la economía el incremento del diésel porque los costos de transporte se ven afectados y automáticamente eso se traslada al precio de venta al público de los bienes de la canasta familiar”, finalizó.