Bloomberg habla de desplome de bonos de Ueno Bank

La plataforma “Bloomberg News”, asentada en Estados Unidos y especializada en noticias económicas y financieras acaba de dedicar un artículo al banco paraguayo Ueno Bank, tanto en su edición en inglés como en la de lengua española.

El mismo tiene por título: “Banco paraguayo Ueno busca reforzar capital ante caída de sus bonos” y destaca que la entidad es investigada por el Banco Central del Paraguay y que Fitch Ratings cambió a negativa la perspectiva para las notas.

La nota lleva las firmas de Ken Parks e Ignacio Olivera Doll.

Esto dice el artículo de Bloomberg News sobre Ueno

A continuación, se reproduce el contenido de este artículo, tal como fue publicado por Bloomberg en su versión en español:

“Ueno Bank SA de Paraguay busca frenar la caída de sus bonos globales en medio de un creciente escrutinio regulatorio, mientras prepara un refuerzo de capital antes de fin de mes.

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“Esperamos tener muy buenas noticias para el mercado sobre el frente de capitalización en los próximos días”, dijo el martes en una entrevista Alejandro Gómez Abente, miembro del directorio de Ueno.

El banco privado, controlado por el conglomerado paraguayo Grupo Vázquez, vio caer sus bonos con vencimiento en 2031 a unos 87 centavos por dólar, desde los 99 centavos a los que debutaron en marzo. Fitch Ratings cambió la semana pasada la perspectiva de los títulos de estable a negativa, al citar “el rápido crecimiento del balance y los elevados activos intangibles”.

Ueno Bank ha enfrentado un creciente escrutinio en las últimas semanas después de que documentos filtrados, presuntamente provenientes del Banco Central, señalaran un exceso de préstamos a empresas vinculadas a Grupo Vázquez. Varios legisladores han pedido al presidente Santiago Peña que promueva la salida de las autoridades del Banco Central para restablecer la confianza en la institución, cuyo presidente trabajó anteriormente en Ueno.

Los inversionistas están inquietos por la reciente cobertura de prensa sobre el banco y por un informe del Banco Central sobre importantes entidades financieras, incluida Ueno, elaborado a pedido de legisladores, dijo Gómez Abente. También mencionó los problemas de deuda de Frigorífico Concepción SA, una importante empresa paraguaya, como otro posible factor detrás de la caída.

“Eso naturalmente genera una presión negativa sobre los precios de los bonos de Ueno”, dado que es el único banco local con títulos negociados en los mercados globales, afirmó. Gómez Abente agregó que los planes para reforzar el capital, sobre los que declinó dar detalles, fueron diseñados antes de la caída de los bonos del banco.

Ueno cumple actualmente con los límites para préstamos a partes relacionadas, tras subsanar en junio un incumplimiento dentro del plazo fijado por los reguladores, dijo el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. La entidad también está cooperando con una investigación del Banco Central, agregó.

La autoridad monetaria abrió en septiembre una investigación administrativa de cuatro meses contra Ueno Bank para determinar si financió indirectamente la compra de una cartera de préstamos, dijo el Banco Central en una respuesta enviada por correo electrónico.

“Lo que el Banco Central cuestiona es si hubo o no hubo financiamiento indirecto”, dijo Gustale. “Nosotros sostenemos que no hubo financiamiento indirecto”.

Los depósitos del gobierno en Ueno Bank se han disparado desde que Peña asumió el cargo en 2023 y alcanzaron unos 5 billones de guaraníes (US$869 millones), equivalentes al 29% del total del banco al cierre de junio. Ueno es el sexto mayor banco del país por depósitos, tras su fusión con Visión Banco en 2024 y una agresiva estrategia para captar fondos públicos.

Peña ha respaldado la supervisión del Banco Central sobre Ueno y advirtió que la polémica mediática ha dañado la reputación del sistema bancario paraguayo, al que calificó de rentable y bien capitalizado.

“El abrir un sumario no significa que la institución esté intervenida, que se va a cerrar”, dijo el presidente a periodistas el 9 de octubre. “Este es un tema eminentemente técnico que mal informado lo único que hace es atemorizar a la gente”.

El presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, dirigió Ueno hasta 2023, cuando fue nombrado al frente de la autoridad monetaria. Gustale, a su vez, trabajó en el Banco Central y en una institución estatal de desarrollo antes de incorporarse a Ueno Bank.

En su informe, Fitch señaló que Ueno Bank ha enfrentado un mayor escrutinio por “transacciones con partes relacionadas, concentración de fondos del sector público, prácticas contables y ciertas partidas del balance”, sin ofrecer más detalles.

La emisión de bonos de Ueno Bank por US$350 millones en marzo fue la mayor colocación corporativa en la historia de Paraguay. La operación se produjo después de que S&P Global Ratings y Moody’s elevaran la deuda soberana del país a grado de inversión a fines del año pasado", finaliza el artículo publicado por Bloomberg.